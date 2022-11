Rose leitet beide Unterstedter Tore gegen Alfstedt/Ebersdorf ein

Von: Hendrik Denkmann

Gewohnt zweikampfstark: Nisar Atris (am Ball) – hier gegen Alfstedts Lars Rademacher – lief gemeinsam mit Florian Liszkowski auf der Doppel-Sechs auf. © Denkmann

Die SG Unterstedt hat zum Auftakt der Rückrunde gegen den FC Alfstedt/Ebersdorf mit 2:0 gewonnen. Es war bereits der elfte Saisonsieg.

Unterstedt – Fünf Minuten vor dem Anpfiff gegen den FC Alfstedt/Ebersdorf musste es für Fabian Knappik auf einmal schnell gehen. Der Trainer der SG Unterstedt hatte als Keeper der Zweiten ausgeholfen, lief nach dem Abschlusskreis in die Kabine und zog sich seinen Trainingsanzug an. Pünktlich zur ersten Minute stand er dann an der Bank und coachte seinen Fußball-Kreisligisten zum 2:0 (1:0)-Heimsieg.

Auch für Fabian Paul Kunick war es das zweite Spiel auf der Anlage der SG Unterstedt. Erst pfiff er die Partie der Zweiten aus der 1. Kreisklasse Süd. Direkt im Anschluss stand er als erster Assistent bei der klassenhöheren Knappik-Elf an der Linie.

Auf dem Platz wiederum fand sich Florian Liszkowski auf einer anderen Position wieder. Unterstedts Kapitän rutschte aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle von Hannes Kettenburg und Yannik Malende aus der Innenverteidigung auf die Doppel-Sechs neben Nisar Atris und „ersetzte sie dort gut“, fand Knappiks Kompagnon Patrick Werna, der nicht wie im Hinspiel ein 12:2-Endergebnis bekam, damit aber auch nicht rechnete: „Das war eine harte Nuss. Die sind schon eine bessere Truppe, als es die Tabelle aussagt.“

Unterstedt nimmt „ein bis zwei Gäste“ raus

Dies zeigte sich auch in der Anzahl der Chancen, die für die Gastgeber deutlich geringer ausfiel als vor drei Monaten. „Wir waren zwar klar feldüberlegen, viel ist dabei aber nicht rausgesprungen“, beobachtete Werna nur eine wirklich nennenswerte Möglichkeit in der ersten halben Stunde. Die führte direkt zur Führung. Janno Hornig setzte Bastian Rose über rechts in Szene, der dann auf Daniel Moderau querlegte. Der Zehner schloss überlegt ab (19.).

Nach der Pause war es erneut Rose, der Moderau mit einem Chipball bediente. Der 24-Jährige wiederum legte noch einmal auf Torschütze Jan Friesen quer (48.). „Danach haben wir ein bis zwei Gänge rausgenommen und Alfstedt hatte zwei, drei Chancen hintereinander“, beschrieb Werna. Doch diese Möglichkeiten brachten genauso wenig ein wie der Schuss von Liszkowski.