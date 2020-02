Rohdenburg freut sich über Silber

Landesmeisterschaft: Rotenburger verpasst im Doppel Titelverteidigung

+ Badmintonspieler Yannick Rohdenburg erreichte bei den Landesmeisterschaften im Doppel Silber. Foto: Woelki

Rotenburg - Von Mareike Ludwig. Am meisten hat sich Yannick Rohdenburg über sich selbst geärgert. Der Badmintonspieler des SV Fortuna Rotenburg hatte während der U 22-Landesmeisterschaft in Schüttorf zu wenig gegessen. Die Folge: Unterzuckerung. Sein Körper fing an zu streiken, sodass der 21-Jährige nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte war und frühzeitig ausschied. Besser lief es dagegen im Doppel an der Seite von Enrico Jakobi (TuS Brietlingen). Die Titelverteidiger schafften es zwar nicht, erneut mit der Goldmedaille nach Hause zu fahren, das Duo gewann aber Silber.