Röbens Freistoß in den Winkel

Elsdorf - Von Vincent Wuttke. Die Elsdorfer Pokalwochen sind für den Rotenburger SV beendet. Es war aber auf keinen Fall ein sang- und klangloser Abgang aus dem Vorbereitungsturnier. Vor nur gut 80 Zuschauern hielt der Fußball-Landesligist von Neu-Coach Tim Ebersbach gegen die Reserve des FC St. Pauli stark mit, musste sich nach einem Einbruch in den Schlussminuten mit 1:4 (0:1) geschlagen geben.

Dabei hatte Jelle Röben vier Minuten vor Schluss mit einem Freistoß aus 17 Metern in den Winkel für das 1:1 gesorgt. „Danach hätten wir die Konzentration hochhalten müssen. Stattdessen haben wir nachgelassen“, haderte Rotenburgs Co-Trainer Olaf Mattner. Denn er sah, dass sich St. Pauli mit einem Unentschieden nicht zufriedengab und noch einen Gang hochschaltete. Keine 60 Sekunden nach dem Ausgleichstreffer sorgte Marcell Sobotta für das 2:1 (87.), wiederum eine Minute später markierte Irwin Pfeiffer das 3:1. Und nach einem Foul von Keeper Tom Knaak an Pfeiffer im Strafraum verwandelte Joel Keller den fälligen Elfmeter zum Endstand (90.). „Trotzdem war es eine klare Steigerung“, erinnerte sich Mattner an die 0:4-Niederlage gegen den Bremer SV am Montagabend.

Das Ergebnis war am Ende fast dasselbe, der Spielverlauf nicht. Im Gegensatz zum Auftritt gegen den Bremenligisten stand der RSV wesentlich geordneter in der Defensive und ließ kaum Abschlüsse zu. Dabei fehlten mit dem verhinderten Jannis Niestädt und dem angeschlagenen Kapitän Kevin Klützke zwei Stammspieler aus der Abwehr. Dafür rückten die jungen Karol Karpus und Chris Kriewitz in das Zentrum vor Knaak. Das Duo war von Beginn an auf der Höhe. Zwar legte Kriewitz in der zwölften Minute den Hamburger Pfeiffer im eigenen Strafraum und verschuldete so das 0:1 durch Benjamin Nadjem, allerdings ließen er und seine Kollegen sich nicht verunsichern.

In der Offensive ging gegen den Regionalliga-Vertreter zunächst erneut nicht viel. Den ersten Abschluss gab Didier Kapinga erst nach 58 Minuten ab. Er feuerte den Ball aber gute zehn Meter am Tor vorbei. Diese Aktion bewirkte trotzdem etwas im Spiel des RSV, der sich nun mehr zutraute. Kurz darauf lief Toni Fahrner seinem Gegenspieler Florian-Horst Carstens davon und wurde am Trikot gehalten (72.). Schiedsrichter Felix Bahr (SV Ahlerstedt/Ottendorf) zeigte aber nicht auf den Punkt – zum Entsetzen von Mattner. „Klarer geht es nicht“, brüllte er. Kaum hatte sich die Bank des RSV wieder beruhigt, gab es Grund zum Haareraufen. Nach Hereingabe von Fahrner hatte der eingewechselte Alexander Garuba die Großchance zum 1:1. Er vergab aus fünf Metern freistehend (73.). „Der Ausgleich war aufgrund der Chancen völlig verdient“, fand Mattner.

Er verkündete, dass der RSV auf eine Verpflichtung von Flügelspieler Ahmet Kale verzichtet: „Auf der Position haben wir viele junge Spieler mit denen wir arbeiten wollen.“ Noch am Montag hatte der flinke Mann gegen Bremen eine halbe Stunde lang mitgespielt.