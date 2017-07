Röben muss es vom Punkt richten

Bothels Defensivtaktik geht im Pokal gegen den RSV lange auf / Brasilianer Marcello Muniz debütiert

+ Bothels Keeper Sascha Denell war stets auf dem Posten, nur ein Mal kam er einen Tick zu spät und verursachte den Strafstoß. Hier fängt er den Ball vor Rotenburgs Tobias Kirschke (rotes Trikot) ab, während Kevin Altmann heruntergedrückt wird. - Foto: Freese

Rotenburg - Von Matthias Freese. Am Ende waren sich die Trainer einig – der entscheidende Punkt war die Umstellung auf das 3-4-3-System. „Wir haben dadurch ein extremes Pressing gespielt“, stellte Tim Ebersbach, Coach der Landesliga-Fußballer des Rotenburger SV, fest. „Das hat uns nicht gefallen“, gestand Christoph Meinke. Der Spielertrainer des TuS Bothel hielt mit seinem Bezirksligisten mehr als 70 Minuten den Angriffen der Gäste stand, dann kam die Wümme-Elf in der ersten Hauptrunde des Bezirkspokals durch ein Elfmetertor von Jelle Röben zu einem mühsamen, wenn auch verdienten 1:0 (0:0)-Sieg. In Runde zwei muss der RSV nun nächsten Mittwoch beim Bezirksligisten TuS Zeven ran.