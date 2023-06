Neuer Coach für die Jugend: Ritter folgt auf Reuter beim Rotenburger SV

Von: Matthias Freese

Christian Ritter übernimmt die U17 des RSV. © Denkmann

Zwei Titel holte Christian Ritter mit dem TV Sottrum II in den vergangenen zwei Jahren. Jetzt übernimmt der Coach die U17 des Rotenburger SV.

Rotenburg – Baustelle geschlossen! Der Rotenburger SV kann einen neuen Coach für die künftige U 17 präsentieren: Christian Ritter wird das Team künftig in der Fußball-Landesliga trainieren. Er folgt damit auf Daniel Reuter, der ebenso wie die Co-Trainer Edis Din und Janno Hornig ausgestiegen ist. Ritter hat zuletzt erfolgreich die Herren des TV Sottrum II in der 2. Kreisklasse gecoacht.

„Christian ist ein erfahrener Trainer, dem ich das absolut zutraue. Auch in unseren Gesprächen war er sehr akribisch“, sagt Thorsten Hoffmann, der neue sportliche Leiter für den Jugendbereich. Wer als Co-Trainer dazustoßen wird, „das ist noch nicht spruchreif“.

„Eine wahnsinnig coole Mannschaft“

Für Ritter ist der Rotenburger SV „Neuland“, wie er selbst sagt. Der 55-jährige Ahauser, der ursprünglich aus Völkersen stammt, hatte seinen Ausstieg in Sottrum frühzeitig bekannt gegeben. „Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich habe den Verein zeitnah informiert“, erzählt er. In seinem ersten Jahr hatte er Sottrums Bezirksliga-Reserve als Staffelsieger in die 2. Kreisklasse Süd geführt. Die jüngste Serie beendete der Aufsteiger als Tabellendritter. Der krönende Abschluss gelang mit dem Sieg des Kreispokals 2. „Mehr geht nicht“, findet Ritter. Ein Nachfolger steht für ihn in Sottrum noch nicht fest.

Beim RSV möchte Ritter „die hervorragende Arbeit meines Vorgängers fortsetzen. Eigentlich wollte ich eine Pause machen, dann habe ich mir die Jungs angeschaut und gesehen, dass es eine wahnsinnig coole Mannschaft als Team ist. Da ist jeder für den anderen da. Das hat mich begeistert und überzeugt.“ Für Dienstag hat er zu einer Trainingseinheit geladen, „um alle Jungs kennenzulernen – und sie mich.“ Nach der Sommerpause soll es Anfang August losgehen.