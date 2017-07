Rincks Kritik ärgert Gori

Rotenburg - Die Kritik von Klaus Rinck an Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber (SPD) bezüglich der Verlegung des Trainingslagers des englischen Premierligisten West Ham United nach Bothel, die der CDU-Politiker am Dienstag geäußert hatte, lässt auch Gilberto Gori nicht kalt. In einem offenen Brief wendet sich der SPD-Fraktionsvorsitzende und das Mitglied im Sportausschuss an Rinck, den Fraktionschef der CDU.

Darin kritisiert Gori die Aussagen von Rinck scharf. Der CDU-Politiker hatte sich „fassungslos und enttäuscht“ über Webers Entscheidung, die von West Ham United angefragte Verlängerung von drei Tagen abzulehnen, gezeigt. „Diese Fassungslosigkeit haben wir im vergangenen halben Jahr schon mindestens zum vierten Mal überflüssigerweise registrieren können“, schreibt Gori dazu. Die Fraktion CDU/Freie Wähler hatte in einer Pressemitteilung gefordert, dass die Voraussetzungen dafür geschaffen werden sollen, dass dauerhaft Profivereine nach Rotenburg zu Trainingslagern kommen.

Gori will nun, dass Rinck diese Forderung nach einer kommerziellen Nutzung der Sportanlagen als Ratsantrag formuliert, sodass darüber öffentlich in der kommenden Sitzung des Sportausschusses diskutiert wird. Sollte dies nicht passieren, so wäre diese Forderung laut Gori „nur wilde Schaumschlägerei!“

Für den SPD-Politiker gibt es nach der Entscheidung von Bürgermeiser Weber überhaupt keinen Grund für Kritik. Weber müsse die unterschiedlichen Interessen der Sportvereine und Schulen, dem Erhalt der guten Qualität der Sportanlage, den Platzwarten vor Ort, dem Wachtelhof und kommerziellen Trainingslager-Vermittlungs-Firmen abwägen. In diesem Fall hätte Weber richtig gehandelt. „Die Priorität gilt unserer Meinung nach immer unseren Sportvereinen und Schulen, für die die Anlagen vorgehalten und gepflegt werden“, so Gori. Die Trainingslager kämen laut ihm erst an letzter Stelle all dieser Faktoren.

Er kann im Vergleich zu Rinck auch keinen Imageschaden der Stadt Rotenburg erkennen. „Das können wir überhaupt nicht feststellen, sondern umsichtige Vernunft der Stadt Rotenburg im Umgang mit kommerziellen Trainingslagern“, heißt es in Goris offenem Brief. Er hält noch einmal fest, dass nun alle Beteiligten zufriedengestellt wurden. „Mit der öffentlichen Stellungnahme der CDU-Fraktion mit den Freien Wählern wird ein Sturm im Wasserglas erzeugt, was dem Ruf der Stadt schadet“, fügt Gori an. - vw