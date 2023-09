Reuters Tor in der Nachspielzeit rettet „Vissel“ den Sieg

Kaum zu stoppen: Daniel Reuter (Mitte) setzt zum Schuss an. Etelsens Verteidiger Leon-Ole Neumann grätscht dazwischen und klärt damit im letzten Moment die Situation. Später trifft Visselhövedes Stürmer dennoch zum 3:2-Sieg. © Blömer

Visselhövede dreht in der zweiten Hälfte einen 0:2-Rückstand gegen Etelsens Reserve und verschafft sich im Keller erst einmal ein wenig Luft.

Visselhövede – Nach dem Schlusspfiff fiel Ogur Beslenmis seinem Mitspieler Daniel Reuter erleichtert in die Arme. „Alles oder nichts, wie wir es in der Kabine besprochen hatten“, spielte der Innenverteidiger des Fußball-Bezirksligisten VfL Visselhövede dabei auf den 0:2-Rückstand zur Pause gegen den TSV Etelsen II an, den Reuter mit dem 3:2-Siegtreffer in der Nachspielzeit drehte. Trainer Elias Jockusch attestierte seinen Spielern indes eine „geile Moral“, die den zweiten Saisonsieg einbrachte.

Dabei stand die Partie für die Heidestädter vor dem Anpfiff unter schwierigen Vorzeichen. Gleich drei Spieler – unter anderem Kapitän Mirko Peter – fielen aufgrund von Verletzungen kurzfristig aus der Startaufstellung. Dafür konnte Jockusch zumindest wieder auf die Stammkräfte Timm Greve und Ogur Beslenmis setzen.

Jockusch: „Das war ein Sieg des Willens“

Gegen die bis dato sieglosen Gäste aus Etelsen starteten die Gastgeber in einem kompakten System und lauerten vorne immer wieder auf Ungenauigkeiten im Spielaufbau der Kreisverdener. Zunächst erfolglos. Die größte Chance erspielte sich Cem Din, der den Ball aus aussichtsreicher Position über das Tor schoss (44.). Die sechsminütige Nachspielzeit machte eine ausgeglichene erste Hälfte zunichte. Zunächst traf Etelsens Tim-Ole Wahl nach einem langen Ball zum 1:0 (45.+5), eine Minute später gewann Pascal Manning im Mittelkreis den Ball und überwand aus 40 Metern Torwart Max Kregel (45.+6).

„Wir hatten so Druck auf dem Kessel, aber wir haben nicht aufgegeben“, resümierte Jockusch, dessen Mannschaft nach dem Seitenwechsel versuchte, Etelsen tief in der gegnerischen Hälfte unter Druck zu setzen. Nach einem Ballgewinn brachte Jean Pascal Pongers Visselhövedes Daniel Reuter im Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Julian Hammann (SV Drochtersen/Assel) entschied auf Strafstoß, den Timm Greve zum Anschlusstreffer nutzte (66.). Sichtlich ermutigt spielte Visselhövede sich weitere Möglichkeiten heraus und glich durch Rafal Zyzak, der einen Freistoß direkt verwandelte, zum 2:2 aus (79.). In der Schlussphase entwickelte sich dann ein offener Schlagabtausch. Erst scheiterte Hannes Pape am eingewechselten Etelser Ersatztorwart Marco Raffel (82.), der in der 27. Minute bereits für den verletzt ausgeschiedenen Patrick Mannig gekommen war. Danach entschärfte Visselhövedes Schlussmann Max Kregel einen gefährlichen Ball von Jannick Barkau (84.). In der Nachspielzeit sorgte dann Reuter für den Lucky Punch und köpfte nach einer Ecke von Zyzak zum 3:2-Siegtreffer ein (90.+1). „Das war ein Sieg des Willens“, lobte Trainer Jockusch seine Spieler und fügte an: „Wir hatten nichts zu verlieren und haben uns zusammengerauft.“

