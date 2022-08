Reuters Schnitt „liest sich gut“

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

In Torlaune: Daniel Reuter (am Ball) – hier gegen Patrick Küsel – erzielte jüngst gegen seinen Ex-Club, den TSV Ottersberg, zwei Tore. © Hägermann

Daniel Reuter benötigte letzte Saison für ein Tor im Schnitt nur 75 Minuten. Auch in dieser Serie trifft der Visselhöveder regelmäßig und ist daher unser Spieler des Wochenendes.

Visselhövede – Es waren bereits Saisontor Nummer zwei und drei für Daniel Reuter. Und die erzielte der Stürmer des Fußball-Bezirksligisten VfL Visselhövede ausgerechnet gegen den TSV Ottersberg. Den Verein, den der 22-Jährige im vergangenen Sommer nach nur wenigen Wochen verlassen hatte. Anstatt in der Landesliga aufzulaufen, entschied er sich kurz vor dem Schließen des Transferfensters für die Heidestädter eine Klasse tiefer. „Das war natürlich ein besonderes Spiel, auch wenn ich nur kurz da war. Vorher habe ich noch nie gegen einen Ex-Club gespielt“, verrät Reuter, der vor allem in der vergangenen Saison auf eine beeindruckende Torquote kam.

In 19 Spielen – Qualifikations- und Abstiegsrunde zusammengerechnet – kam der Offensivmann auf 1 272 Einsatzminuten und erzielte dabei 17 Treffer. Pro Tor benötigte Reuter im Schnitt also nur rund 75 Minuten. Etwas darüber liegt der Schnitt in der laufenden Spielzeit: 118 Minuten pro Tor. Aufgeteilt auf vier Partien sind das drei Treffer in 355 Minuten. „Das liest sich schon gut, hatte ich aber gar nicht so auf dem Zettel. Ich dachte, das wären mehr“, gibt er zu und scherzt: „Bei Vorlagen dürfte das deutlich höher liegen. Da brauche ich gefühlt zehn Stunden für eine. Da muss ich dran arbeiten.“

Neue Trainer-Zusammenstellung bei Rotenburgs U16

Zweimal in dieser Saison musste Reuter bereits verletzungsbedingt in der Schlussphase vom Feld. Gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck schmerzte das Knie, zwei Wochen später gegen den SV Lilienthal-Falkenberg war es der Knöchel. „Die meisten Probleme habe ich mit meinem Oberschenkel. Da trage ich deshalb auch eine Bandage. Bisher hatte ich aber immer Glück, dass es nichts Schlimmes wie ein Kreuzbandriss war“, macht Reuter deutlich.

Der Rechtsfuß ist aber nicht nur selbst aktiv, sondern auch als Trainer unterwegs. Beim Rotenburger SV führte er in der letzten Saison gemeinsam mit Timm Greve die damalige U 15 zur Meisterschaft und stieg mit ihr aus der Bezirksliga in die Landesliga auf, wo das Team dieses Jahr als U 16 an den Start geht. Nicht ganz neu an seiner Seite sind Edis Din und Janno Hornig. „Janno ist so das Mädchen für alles und unterstützt uns, wenn er Zeit hat. Er ist schon seit Anfang an dabei, Edis macht das seit dem Winter mit und übernimmt die Rolle von Timm. Wir beiden sind also auf Augenhöhe“, erklärt Reuter die Hierarchie innerhalb des Trainerteams.

RSV-Wechsel ist vom Tisch

Dass der 22-Jährige auch als Spieler wieder zurück nach Rotenburg kehrt, ist mittlerweile vom Tisch. Kontakt zur Oberliga-Mannschaft gab es nie, Gespräche mit Kreisliga-Coach Michel Müller indes schon, verrät Reuter. „Ich musste nach zwei Wochen Vorbereitung etwas kürzer treten, weil ich wegen meiner Bachelorarbeit nicht so viel Zeit hatte. Ich wollte trotzdem spielen, aber nur wechseln, wenn das für ,Vissel‘ nicht in Ordnung gewesen wäre, dass ich nicht so viel Zeit habe.“ Vor zwei Wochen gab er die Arbeit ab und ist seitdem wieder voll dabei.