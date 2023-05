Reuters Ausrutscher gegen den TV Oyten schmerzt

Auffälliger Wirbelwind in Visselhövedes Offensive: Daniel Reuter (am Ball) überzeugt nicht nur als Torschütze, sondern wie hier auch als passgenauer Flankengeber. © Denkmann

Nachdem der Visselhöveder doppelt getroffen hat, verpasst er die erneute Führung. Letztlich verlieren die Gastgeber und kämpfen weiter um die Klasse.

Visselhövede – Unmittelbar nach dem Abpfiff warfen sich Finn Vollmer, Jan-Hendrik Warncke und Daniel Reuter auf den Rasen an der Celler Straße. Letzterer schien von der 2:4 (0:1)-Niederlage gegen den TV Oyten besonders mitgenommen zu sein. Der Stürmer des VfL Visselhövede zog sich nämlich das Trikot über den Kopf, zudem beugte sich Mitspieler Timm Greve über ihn, um ihn zu trösten. Trotz zwischenzeitlicher Führung hatten es die Heidestädter verpasst, drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg einzusacken. Stattdessen ließen sie die Gäste zurück ins Spiel kommen und selbst den entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt gehen.

„Da war vorher ordentlich Druck bei uns drauf“, bestätigte Oytens Coach Jan Fitschen. „Wir wollten es auch endlich rechnerisch durchbringen. Das ist uns gelungen.“ Mit nun sieben Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze rangiert das Team zwei Spieltage vor Saisonende auf Platz zehn. Zwei Ränge und mit fünf Zählern weniger auf dem Konto warten die Visselhöveder indes weiterhin auf genau diesen Schritt. „Wir sind brutal enttäuscht“, gestand Elias Jockusch, der mit seiner Mannschaft seit Ende Februar auf einen Sieg wartet. Immerhin: Das erste Mal seit Wochen stimmte die Einstellung über 90 Minuten. „Ich will der Mannschaft daher auch keinen Vorwurf machen. Sie hat ihr Herz auf dem Platz gelassen und wir haben uns als Einheit präsentiert.“

Oytens Coach Jan Fitschen ist nach dem zwischenzeitlichen 1:2 am Hadern. © Denkmann

Zu dieser gehörte auch Timm Greve, der aufgrund seiner Gelb-Roten Karte aus dem Spiel gegen den TSV Bassen von außen zuschaute. Zu Beginn war er noch an der Kasse zu finden, wo er die Tickets verteilte, um kurz nach dem Anpfiff hinter die Bande neben der Visselhöveder Bank zu wechseln. Vor der Bande befand sich hingegen Fitschen, der gegen den TV Sottrum in der Woche zuvor ebenfalls Gelb-Rot gesehen hatte. Doch als Trainer drohte ihm laut Regelwerk keine Spielsperre, weshalb er ohne Einschränkungen sein Team zum Sieg coachte.

Zunächst waren die Gastgeber am Drücker, verpassten durch Jelle Wegener, der unbedrängt im Sechzehner den Ball über die Latte setzte, jedoch das 1:0 (10.). Aus dem bekannten Nichts zeigte sich Oyten zehn Minuten später abgezockter. Nach einem langen Pass sprang Visselhövedes Oliver Dittmer unter dem Ball durch und auch Jan-Hendrik Warncke nahm den Zweikampf mit dem späteren Torschützen Andre Geisler nicht ausreichend an. „Trotz der Führung hatten wir nie so richtig den Zugriff und hatten zu große Abstände zwischen den Ketten“, haderte Fitschen. „Für die zweite Halbzeit nehmen wir uns viel vor, haben aber keine gute Tiefenabsicherung.“ Dies nutzte Reuter gleich zweimal aus und drehte die Partie (50./55.). „Dann führst du 2:1 und schaffst es nicht, durch Fußballspielen für Entlastung zu sorgen“, bemerkte Jockusch. Anders sah es auf einmal bei den Gästen aus. „Da haben wir endlich den Fußball gezeigt, den wir wollten“, freute sich Oytens Coach. Nach einer starken Doppelparade von Max Kregel gegen Ole Persson und Amadinho Kone gelang der Fitschen-Elf nur wenige Sekunden darauf doch das 2:2. Tom Witte brachte den Handelfmeter, den Warncke verursacht hatte, im Tor unter (63.). In der 76. Minute rutschte Reuter in aussichtsreicher Position im gegnerischen Strafraum aus. Den direkten Konter veredelte Linus Pucks auf der anderen Seite (76.). Mit einem Außenristschuss aus gut 20 Metern machte Kapitän Marius Winkelmann (85.) den Deckel drauf, ließ seine Oytener in einer Traube jubeln und setzte Visselhövede für das Spiel gegen Abstiegskandidat FC RW Achim am Sonntag enorm unter Druck.