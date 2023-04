Reuter-Brüder vor dem Derby: „Man zieht nicht zurück“

Interview

Das Derby in der Bezirksliga zwischen dem VfL Visselhövede und dem TV Sottrum ist auch ein Duell der Brüder ‒ Daniel und Dominik Reuter äußern sich.

Visselhövede/Sottrum – Die Bilanz spricht für Daniel Reuter. Der jüngere der beiden Brüder gewann – damals noch im Trikot des Rotenburger SV II – einmal und spielte einmal unentschieden gegen Dominik Reuter. Ein drittes Duell gab es aus verschiedenen Gründen bislang nicht. Am Samstag (16.30 Uhr) ist es nun so weit – erstmals in der Fußball-Bezirksliga. Dann empfängt der 23-jährige Stürmer mit seinem VfL Visselhövede den vier Jahre älteren Verteidiger und dessen TV Sottrum.

Hand aufs Herz: Wer ist der talentiertere Bruder?

Daniel Reuter: Ich bin natürlich der Talentiertere.

Dominik Reuter: Und ich bin der Fleißigere.

Daniel Reuter: Ich bin auf jeden Fall der bessere Fußballer.

Dominik Reuter: Ich lasse das mal so stehen.

Was sind neben der Position die größten Unterschiede zwischen Ihnen?

Dominik Reuter: Er ist bestimmt doppelt so schnell wie ich. Und er schießt mehr Tore als ich.

Daniel Reuter: Ich glaube, dass wir von der Körperlichkeit zwei komplett verschiedene Spieler sind. Ich komme eher über das Tempo und Dominik eher über das Fußballerische, über das Auge. Und von der Zweikampfführung gibt es in der Bezirksliga wenig bessere Verteidiger als ihn.

+ Der Verteidiger: Dominik Reuter setzt auf seine gute Defensivarbeit und einen Sottrumer Sieg. © Denkmann

Was eint Sie wiederum auf und neben dem Platz?

Daniel Reuter: Wir können beide nicht so gut verlieren. Wir wollen jedes Spiel gewinnen.

Dominik Reuter: Das stimmt. Da würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Wir sind sehr ehrgeizig.

Wenn Sie in einem direkten Zweikampf aufeinandertreffen, kann es dann auch mal krachen?

Dominik Reuter: Oh ja, tatsächlich. Wir hatten ein Spiel, da hat Daniel in Rotenburg gespielt und ich in Sottrum. Da ist er in die Bande gerutscht. Davon gibt es ein legendäres Foto. Das war unser erster Kontakt und ein anderer Härtegrad.

Daniel Reuter: Das hing bei mir früher im Kinderzimmer eingerahmt an der Wand (lacht).

Wie oft kam es schon zum Bruder-Duell?

Dominik Reuter: Zweimal. Bei einem dritten Mal waren wir bei einer Hochzeit in Bayern bei unserer Verwandtschaft. Da sollte das Spiel abgesagt werden. Dadurch sind wir länger in Bayern geblieben. Letztlich hat es dann doch einen Tag später stattgefunden, aber ohne uns.

Wenn Sie an die vergangenen Duelle denken, an was erinnern Sie sich?

Dominik Reuter: Wir haben uns auf jeden Fall nichts geschenkt. Beide haben auch jeweils immer eine Gelbe Karte bekommen. Also, wir gehen schon rein, aber natürlich geht man nicht nur auf die Knochen. Man zieht nicht zurück, sondern hat noch ein bisschen mehr Ansporn, weil man gegen den Bruder spielt.

Daniel Reuter: Im Spiel nehmen wir keine Rücksicht darauf, dass wir Geschwister sind. Da wollen wir einfach das Spiel gewinnen. Aber danach ist bisher immer alles gut gewesen. Ich denke, so wird es Samstag auch sein.

Gibt es eine Sache, die Sie aus diesen zwei Spielen für Samstag mitnehmen?

Daniel Reuter: Ich will auf jeden Fall noch mal gewinnen.

Dominik Reuter: Ich weiß, dass der Junge nicht wie im Hinspiel, bei dem ich noch verletzt gefehlt habe, zwei Tore schießen wird. Er hat noch nie ein Tor gegen uns geschossen, wenn ich auf dem Platz war. Das bleibt auch so. Ich halte die Null.

Wie geht das Spiel am Wochenende aus?

Dominik Reuter: Mein Tipp ist ... Daniel, sind die Peter-Brüder da?

Daniel Reuter: Das siehst du dann.

Dominik Reuter: Ich sage, das wird ein 3:0.

Daniel Reuter: Ja, für „Vissel“ (lacht).

Dominik Reuter: Nein, nein.

Daniel Reuter: Olli (Dittmer, Visselhövedes Verteidiger, Anm. d. Red.) wird mich hassen, aber ich tippe ein 3:2.

Dominik Reuter: Zwei Tore von dir oder wie viele schießt du?

Daniel Reuter: Joa, mal schauen.

Dominik Reuter: Ich sage, du schießt kein einziges Tor.

Daniel Reuter: Wir machen das so: Wenn ich ein Tor schieße, dann geht das erste Getränk auf dich.

Dominik Reuter: Gerne, wir wollen ja sowieso noch feiern gehen, dann passt das ja.