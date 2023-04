Reuter rettet Visselhövede den Punkt

+ © Denkmann Alles muss raus: Jelle Wegener, Ole Bruns, Thies Lünzmann und Timm Greve (v.l.) gratulieren Torschütze Daniel Reuter. © Denkmann

Visselhövede berappelt sich nach einer „Katastrophe“ in der ersten Halbzeit und spielt noch Unentschieden gegen abstiegsbedrohte Fischerhuder.

Visselhövede – Das ist gerade noch einmal gut gegangen! Erst nach 50 desolaten Minuten fing sich der VfL Visselhöede und verdiente sich mit einer deutlichen Leistungssteigerung ein 1:1 (0:1) auf eigenem Platz gegen den TSV Fischerhude-Quelkhorn. Für die Gäste von Trainer Vitalij Kalteis geht es mit dem Ergebnis erstmals seit dem sechsten Spieltag wieder über den Strich in der Fußball-Bezirksliga, während die Heidestädter acht Partien vor Saisonende neun Punkte vor den Abstiegsplätzen rangieren.

Bis der Nichtabstieg jedoch endgültig feststeht, benötigen die Visselhöveder zumindest rechnerisch noch mindestens 13 Zähler. Allerdings wusste Daniel Reuter auch: „Der Punkt tut uns besser als denen. Die hätten einen Dreier gebraucht.“ Das erkannte Kalteis ebenso. Der 40-jährige Coach betonte aber: „Es ist ein guter Auswärtspunkt. Natürlich tut das Ergebnis ein bisschen weh“ – obgleich er die Punkteteilung als „gerecht“ bezeichnete. Dem schloss sich sein Gegenüber Elias Jockusch an und ergänzte: „Mit ein bisschen Glück machen wir hinten raus noch das 2:1. Auch wenn es nicht unbedingt verdient gewesen wäre.“

+ Phasenweise geht es zu wie in einem Abstiegsduell: Fischerhudes Jan Schröder (vorne) foult Daniel Reuter. Hinten beschwert sich dessen Teamkollege Mirko Peter. © Denkmann

Den Grund dafür lieferten seine Mannen vor allem in der ersten Halbzeit. „Das war eine Katastrophe. Wir sind wie eine Jugendmannschaft aufgetreten“, klagte Visselhövedes Coach. Fehlpässe nahezu all seiner Verteidiger brachten die Gäste immer wieder tief in der Hälfte der Platzherren in Ballbesitz. Die andere Hälfte der Pässe landete im Aus. Abstimmungsprobleme bewies übrigens auch das Schiedsrichterteam. Während Robert-Georgian Agrecii (1. FC Celle) in die eine Richtung zeigte, hielten seine Assistenten die Fahne in die andere. Spielentscheidend waren diese Unsicherheiten, die die Trainer beider Seiten erzürnten, nicht.

Viel mehr trug der fehlende Zugriff in den Zweikämpfen zum frühen Führungstor bei. Einen schnellen Angriff über die rechte Seite vollendete Yannick Jeschke zum 1:0 (4.). „Wir waren von Beginn an nicht drin. Das Tor verunsichert uns dann nur noch mehr. Das war genau das, was wir mit dem frühen Rückstand nicht wollten“, haderte Jockusch. Kalteis wiederum monierte: „Hinten lassen wir zwar nicht viel zu. Wir müssen aber mit minimal einem Tor mehr in die Pause gehen.“ Seinen Schuss setzte Jannis Krenz jedoch über das Tor (4.). Zudem hielt Visselhövedes Keeper Max Kregel den Ball von Jona Oesterling problemlos fest (39.). Dass Fischerhude nicht zu mehr Chancen kam, lag vor allem an den Außenverteidigern Finn Vollmer und Timm Greve sowie Mittelmann Ole Bruns. Dessen Kollegen in der Innenverteidigung, Jan und Thies Lünzmann, offenbarten hingegen defensive Schwächen. „Jan hat kein gutes Spiel gemacht. Ein Kaltstart ist aber auch nicht immer einfach. Das war schwer für ihn, weil er erst kurzfristig in die Startelf gerückt war, nachdem Oliver Dittmer beim Aufwärmen im Oberschenkel ein Ziehen verspürt hatte“, klärte Jockusch auf.

Jockusch stellt das System zur Pause um

Zur Halbzeit reagierte Visselhövedes Coach, brachte Dusan Cosic und Lennart Haffke für Edis Din und Jan Lünzmann und stellte vom 5-3-2- auf ein 4-3-3-System mit zwei Sechsern um. „Die Viererkette hat uns Sicherheit gegeben“, gab Greve zu. „Wir haben ein bisschen gebraucht, hatten dann aber mehr Zug nach vorne“, fügte Jockusch hinzu. Mit der ersten guten Möglichkeit kamen die Gastgeber zum Ausgleich. Reuter setzte sich im Luftduell gegen zwei Fischerhuder durch und köpfte eine Flanke von Finn Vollmer ein (61.). Ein Trainer-Lob gab es für den Vorlagengeber nicht nur für diese Aktion: „Finn ist mit Abstand unser bester Mann gewesen. Er ist einer, der sich in den Dienst der Mannschaft stellt und immer weite Wege geht.“ Mit einem Tor belohnte Vollmer sich allerdings nicht mehr. Sein Seitfallzieher landete neben dem Pfosten (87.).