Reuter ist Visselhövedes Mann für die späten Tore

Unser Spieler des Wochenendes kommt nach seiner Verletzung langsam in Fahrt und erzielt zum zweiten Mal in Kürze den entscheidenden Treffer zum 3:2.

Visselhövede – Bis um 12 Uhr hat Daniel Reuter am Sonntag noch eine Klausur in Hannover geschrieben. Aufgrund einer Sperrung auf der Autobahn stand der Stürmer des Fußball-Bezirksligisten VfL Visselhövede erst um 14.20 Uhr am Sportplatz an der Celler Straße. „Es war eigentlich nicht geplant, dass ich von Anfang an spiele. Durch die drei Verletzungen beim Aufwärmen bin ich dann aber reinrotiert“, erklärt der 23-Jährige einen Tag nach dem 3:2-Heimsieg gegen den TSV Etelsen II. Am zweiten Dreier der noch jungen Saison wirkte Reuter letztlich entscheidend als Siegtorschütze in der Nachspielzeit mit. Zudem holte er den Elfmeter vor dem 1:2 heraus.

Zwischen Reuter und den späten Toren gibt es eine gewisse Verbindung. Schon beim bis dato einzigen Erfolg vor zwei Wochen hatte er in der letzten Minute das entscheidende 3:2 gegen den TSV Fischerhude-Quelkhorn erzielt. Auch in der vergangenen Spielzeit war ihm dieses Kunststück das eine oder andere Mal gelungen. „Wenn ich das entscheidende Tor schieße, ist das schön, aber ich freue mich genauso, wenn das jemand anderes schießt“, gibt sich Reuter mannschaftsdienlich.

Reuter lehnt Stelle beim Regionalligisten ab

Wer den Goalgetter momentan spielen sieht, bemerkt, dass er über seinen tief sitzenden Stutzen mehrere Bandagen trägt – zum einen „sicherheitshalber“ eine am rechten Knie, zum anderen jeweils eine am Oberschenkel. „Wenn ich die getragen habe, hatte ich bisher keine Probleme mehr“, erzählt Reuter, der sich selbst bei 60 Prozent seiner Leistungsfähigkeit sieht. Der Grund dafür ist ein Innenbandriss und Knochenmarködem im Knie. Diese Verletzung zog er sich während des Vorbereitungsturniers in Wittorf zu. Mittlerweile ist sie zwar verheilt, Probleme bereitet das Knie bei längerer Belastung dennoch. „Im Sommer habe ich was für mich getan und bin von der Fitness lange nicht mehr so fit gewesen. Nach der Verletzung ist das aber nicht mehr der Fall“, vergleicht Reuter, der vergangene Woche gegen die TuSG Ritterhude sein Startelf-Comeback gab. Dass er noch nicht wieder bei 70, 80, 90 oder gar 100 Prozent ist, liegt nach eigenen Angaben auch an seiner geringen Trainingsbeteiligung.

Neben seinem Vollzeitjob als Diplom-Finanzwirt macht er berufsbegleitend einen Master im Bereich Steuern und befindet sich im zweiten Semester. Beides zusammen nimmt viel Zeit in Anspruch, weshalb Reuter sich im Sommer dazu entschied, sein Amt als U 16-Trainer des Rotenburger SV aufzugeben und die Spiele nur noch als Zuschauer zu verfolgen. Eine neue Stelle plant er, frühestens im nächsten Jahr anzunehmen, wenngleich es ein, zwei Angebote in der Sommerpause gab. „Ich hätte Co-Trainer bei einem C-Jugend-Regionalligisten werden können“, verrät er, lehnte die Offerte ob der geringen Zeit aber ab. Der Fokus liegt erst mal auf der eigenen Spielerkarriere. Somit hofft Trainer Elias Jockusch sicher noch auf das eine oder andere späte Reuter-Tor.