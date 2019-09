Reuter der Held im Keller-Derby

Jan Ostenfeld (am Ball) war ein ständiger Unruheherd, agierte in der ersten Hälfte aber sehr defensiv. Kurz nach dem Wechsel gelang ihm das 1:1. In dieser Szene ist er an Mathis Wulf vorbei, scheitert aber an Lucas Mensing. Fotos: Freese

Westerholz - Von Matthias Freese. Torhüter sind für Gefühlsabstürze innerhalb eines Spiels besonders anfällig. Vom Helden zum Loser in nur wenigen Momenten – diese bittere Erfahrung musste im Keller-Derby der Fußball-Kreisliga Patrick Schulze machen. Einen guten Auftritt krönte der Ersatzkeeper des TuS Westerholz mit einem gehaltenen Strafstoß gegen Noah Jagusch (88.), um in der letzten Aktion des Spiels einen eigentlich zu langen Freistoß von Janno Hornig durch die Fingerspitzen rutschen zu lassen. So wurde Daniel Reuter zum Helden für den Rotenburger SV II, indem er den Fehler aus spitzen Winkel mit dem 2:1 (1:0)-Siegtreffer der Gäste bestrafte. Es sind die ersten Punkte der Saison für die Landesliga-Reserve.

Matthias Klindworth, Trainer des TuS Westerholz, suchte die Schuld nicht bei seinen Mannen, sondern bei sich: „Egal, was ich bisher initiiert habe, es hat nie zum Erfolg geführt. Und dann ist es eben so, dass man sich als Trainer hinterfragt, sich fragt, ob ich die Mannschaft noch erreiche.“ Nach bisher 15 Gegentoren in fünf Spielen hatte er die Grundordnung geändert und auf ein 4-1-4-1 mit Nils Rathje als einziger Spitze gesetzt. „Hätte ich mehr auf Offensive spielen sollen?“, fragte Klindworth später und stellte grübelnd fest: „Wir sind noch nicht eins – und ich weiß nicht, ob wir eins werden.“ Ein vorzeitiger Abschied scheint jedenfalls nicht ausgeschlossen.

Rotenburg war in einer Partie auf mäßigem Niveau über 90 Minuten gesehen nicht die bessere Mannschaft. „Das war definitiv kein gutes Kreisliga-Spiel, sehr fehlerhaft. Aber wo soll die Sicherheit auch herkommen? In unserer Situation war es wichtig, so ein Spiel auch mal zu gewinnen“, meinte Spielertrainer Patrick Werna. Er hatte sich zur zweiten Halbzeit selbst eingewechselt, um das Mittelfeld zu verdichten, nachdem die Stürmer zu sehr in der Luft hingen. An der Seite von Wygar Guliew stand übrigens erstmals nach einer fast zehnmonatigen Pause wegen Krankheit Atilla Iscan aus der Landesliga-Elf.

Der zweite Saison-Debütant befand sich im RSV-Kasten und meldete sich mit einem bärenstarken Auftritt zurück: Lucas Mensing vereitelte mehrere Großchancen, war bei hohen Bällen die Sicherheit in Person und damit ein Garant, dass es bei einem Gegentor blieb. Nach der Führung der Gäste durch Mark-Michael Völker (er profitierte davon, dass Christopher Behrens den Ball unterlief/29.), gelang Jan Ostenfeld in der 50. Minute der Ausgleich. Er hatte einen Klärungsversuch durch Erste-Herren-Leihgabe Mathis Wulff abgeblockt und ein Solo im Sechzehner erfolgreich abgeschlossen.

Bis Mitte der zweiten Hälfte blieb der Gastgeber am Drücker. „Wir erarbeiten uns Chancen, schießen aber zu wenig Tore“, stellte Klindworth fest. In der Schlussphase kippte das Spiel zugunsten des RSV II, der mit der Einwechslung von Güven Ayik mehr Gefahr ausstrahlte. Der Routinier holte auch den Strafstoß gegen Christopher Behrens heraus, Jagusch schoss aber zu halbherzig. „Einem so jungen Mann darf das mal passieren“, nahm Co-Trainer Christopher Kiel den Außenverteidiger in Schutz. Zumal in der sechsten Minute der Nachspielzeit Reuter ja noch das Siegtor gelang. „Das war mehr Glück als Verstand, aber wenn man nicht lange nachdenken kann, ist es immer gut“, kommentierte der ohnehin stärkste Rotenburger Feldspieler seinen Treffer und bestätigte schmunzelnd: „Ja, Noah hat sich tatsächlich schon bei mir bedankt.“