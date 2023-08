Reuter hat den Riecher für die wichtigen Tore

Foul oder nicht? Rafal Zyzak (am Boden) schaut Fischerhudes David Schröder hinterher. © Blömer

Visselhövede gelingt mit dem späten 3:2 gegen Fischerhude der erste Sieg. Dabei agieren die Gastgeber ohne „fußballerischen Hochglanz“.

Visselhövede – Für Daniel Reuter war es definitiv ein Traum-Comeback. Nachdem er im Kellerduell der Fußball-Bezirksliga gegen den TSV Fischerhude-Quelkhorn nach Wochen der Verletzung erstmals wieder im Kader stand, sorgte er nach seiner Einwechslung in der Schlussminute für das 3:2 (2:1). Sowohl Siegtorschütze als auch Trainer fanden für die ersten drei Punkte der Saison das gleiche Wort: „Geil!“ Reuter schob hinterher: „Wir haben uns das erarbeitet.“ Trainer Elias Jockusch bestätigte ihn und fügte an: „Das war eine kämpferische Willensleistung.“

Dabei rückten mit Finn Vollmer, Peter Eze und Ogur Beslenmis drei neue Spieler in die Startelf. Torhüter Malte Behrendt erhielt nach zuletzt starken Auftritten den Vorzug vor Stammkeeper Max Kregel, der nach seiner abgelaufenen Sperre auf der Bank Platz nahm. In einer von Anfang an umkämpften Partie erwischten die Gastgeber den besseren Start. Nach einem Freistoß von Rafal Zyzak stand Kapitän Mirko Peter im Strafraum genau richtig und köpfte zur Führung ein (8.). Nach 20 Minuten spielten sich die Gäste aus dem Kreis Verden ihre ersten Möglichkeiten heraus. Zunächst scheiterte Niklas Friedrich freistehend vor Torwart Behrendt (22.). Danach war es Lukas Klapp, der den Ball aus aussichtsreicher Position nicht aufs Tor brachte (28.).

Bei Visselhövede stimmt der Einsatz dieses Mal

Nach einem Foulspiel im Strafraum an Timm Greve, der den fälligen Strafstoß selbst verwandelte, erhöhten die Heidestädter auf 2:0 (39.). Kurz vor der Pause verkürzte Lasse Freiberg nach einer Ecke aber auf 1:2 (45.). Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste, Visselhövede früh unter Druck zu setzen. Zunächst mit wenig Erfolg. Der vermeintliche Ausgleich nach einem schnell ausgeführten Freistoß wurde aufgrund einer Abseitsposition zurückgenommen (57.). Später scheiterte Fischerhudes Jona Oesterling zweimal an Behrendt (69.), der dann aber nach einem Kopfballtreffer von Jannis Krenz machtlos war (83.).

Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit dem besseren Ende für den VfL Visselhövede. Kurz vor Ende brachte Daniel Reuter Fischerhudes Verteidiger Justin Sammann am Strafraum in Bedrängnis, gewann den Zweikampf und schob den Ball nach dem Umkurven von Torwart Benedikt Frank zum 3:2 ins Tor. „Er hat ein Riecher für diese Aktionen“, lobte der erleichterte Jockusch seinen Stürmer und betonte: „Das war kein fußballerischer Hochglanz, vom Einsatz her aber ein verdienter Sieg.“ Fischerhudes Coach Vitalij Kalteis meinte indes: „Sehr bitter, denn gefühlt hatten wir mehr vom Spiel und haben trotz des Rückstandes nie aufgesteckt.“

