Der Rettungsanker aus der Zweiten

SPIELER DES WOCHENENDES Heiko Breunig an allen Bartelsdorfer Toren beteiligt

+ © Woelki Heiko Breunig wird nun wieder in der Zweiten gebraucht. © Woelki

Bartelsdorf - Von Nicolas Tréboute. Es herrschte Not am Mann im Angriff des Bartelsdorfer SV, doch von seinem Plan gedachte Ralf Brockmann deshalb nicht abzuweichen. „Ich wollte mit zwei Stürmern spielen“, erklärte der Coach. Und da kam Heiko Breunig ins Spiel. Der 38-jährige Goalgetter, ansonsten in der zweiten Mannschaft in der 4. Fußball-Kreisklasse Süd aktiv, entschied den wichtigen Abstiegskracher der 1. Kreisklasse Süd gegen den SV Grün-Weiß Helvesiek mit zwei Toren und einer Vorlage beinahe im Alleingang mit 3:2 für seine Farben. Dadurch verließ Bartelsdorf den Relegationsplatz.