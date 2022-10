Der RSV ist weiterhin im Keller gefangen

Von: Matthias Freese

Teilen

Diese Ecke für den Rotenburger SV segelt an Stefan Denker (Mitte) vorbei. Nur selten schaltete sich der Kapitän vorne mit ein, dafür agierte er hinten in der Dreierkette abgeklärt. © Freese

Mit dem bereits siebten Unentschieden steht der RSV zumindest in dieser Statistik weit oben. In der Tabelle wiederum rangiert die Elf weiter im Keller.

Rotenburg – Nach dem Abpfiff hatten sie es eilig. Doch das lag weniger am enttäuschenden 0:0 in einer schwachen, aber intensiven Partie gegen den MTV Gifhorn, sondern daran, dass die Oberliga-Fußballer des Rotenburger SV zum Bremer Freimarkt wollten – mit ausdrücklicher Genehmigung ihres Trainers Tim Ebersbach. Obgleich seine Mannen weiter auf den ersten Heimsieg warten und durch das inzwischen siebte Unentschieden im zwölften Saisonspiel als Vorletzter gefangen im Keller sind, betonte er: „Vielleicht hört es sich phrasig an, aber ich kann mit so einem Punkt in einem dreckigen Abstiegskampfspiel leben. Gut, dass wir nicht noch einen reingedudelt bekommen haben.“

Der eingewechselte Tobias Kirschke (l.) zeigt es an: Er hat klar den Ball gegen Guy Michel Grah gespielt. Rechts will Tom Kanowski deshalb schon weiterspielen. © Freese

Zumindest in zwei Kategorien stehen die Rotenburger weit oben in der Statistik. Zum einen sind sie die ungekrönten Remis-Könige der Oberliga, zum anderen – und das ist angesichts der Tabellensituation kurios-trügerisch – stellen sie mit nur 16 Gegentoren die viertbeste Defensive der Klasse! „Allerdings wissen wir gar nicht so richtig, wo wir stehen. Gegen die guten Gegner können wir mithalten, gegen die schlechteren, die sich hinten reinstellen und auf unsere Fehler warten, tun wir uns schwer“, meinte Björn Hakansson, der wieder den linken Part in der Dreierabwehrreihe übernommen hatte. Im Zentrum stand erneut Stefan Denker, rechts Kevin Klee. „Als Mannschaft fühlen wir uns recht wohl mit dieser Kette, wir stehen da auch relativ sicher“, weiß der 25-jährige Leistungsträger aber auch um das aktuell größte Manko: „Nach vorne fehlt die Durchschlagskraft.“

Erst 14 Tore zeigen klar die Schwäche auf. Und die wusste der RSV gegen tief und gut sortiert stehende Gifhorner mit seiner Doppelspitze nicht abzustellen. Erik Köhler zeigte zwar gute Ansätze, vergab aber die dickste Möglichkeit. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Lucas Chwolka war sein Schuss zu kraftlos, sodass ihn Fabian Schröder von der Linie kratzte (25.). Peter Bolm klagte derweil darüber, nur eingeschränkt sehen zu können, nachdem er einen Schuss ins Gesicht bekommen hatte. Auffällig war zudem, dass nichts über die Flügel ging und aus dem Mittelfeldzentrum kaum Impulse kamen. „In die Breite, Jungs“, forderte Ebersbach sein Team früh auf und appellierte kurz darauf: „Mehr Schärfe Jungs, mehr Passschärfe.“

Viele Fouls und Auseinandersetzungen bestimmten das Kellerduell: Hier will Marcello Muniz (r.) den Ball nicht an Gifhorns Julio Rodrigues rausrücken. © Freese

Für die rund 140 Zuschauer war das zähe Kellerduell schwere Kost, wenngleich die Rotenburger in Summe die etwas bessere Mannschaft waren. Allerdings musste Keeper Jeroen Gies nach einem Kopfball von Wayne Rudt schon glänzend parieren, um einen Rückstand zu verhindern (29.). „In der ersten Halbzeit hat man gemerkt, wie verkrampft wir waren. Wir hatten Schwierigkeiten, die Handbremse zu lösen“, fand Ebersbach. Der RSV gewann durch die Einwechslung von Tobias Kirschke vor allem kämpferisch mehr Präsenz im Zentrum. „Ein positiver Effekt. Er hat uns gutgetan“, fand Ebersbach, der aber aufs Spiel gesehen gestand: „Es war halt wenig individuelle Qualität da.“ Das zeigte sich auch an vielen technischen Fehlern bei der Ballverwertung. So passte es zum Spiel, dass nach einem Solo von Hakansson dem angespielten Tom Kanowski der Ball nach der Annahme an die Hand sprang (72.) und eine gute Chance damit beendet war. „Das Spiel mit Ball war optisch fürchterlich anzuschauen“, räumte Ebersbach ein. „Aber jetzt ist auch der Zeitpunkt, wo ich mich vor die Jungs stellen muss. Wir haben eine junge Mannschaft und nur wenige erfahrene Spieler“, betonte der Coach.