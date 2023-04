Reiter-Tor in letzter Minute bringt Sottrum den Dreier

Von: Hendrik Denkmann

Sottrums Justin Lünzmann (am Ball) lief als einziger Sechser auf. © Hägermann

Der TV Sottrum hat mit dem 2:1 in Achim die Sieglos-Serie beendet. Vor allem Sinan Reiter stach mit einem Doppelpack gegen seinen Ex-Club heraus.

Sottrum – Trend gestoppt: Nach zuletzt sechs sieglosen Spielen haben die Fußballer des TV Sottrum beim abstiegsgefährdeten 1. FC Rot-Weiß Achim mit 2:1 (1:1) gewonnen. Entsprechend erleichtert zeigte sich Trainer Jannis Oberbörsch nach der Bezirksliga-Partie: „Das war ein hartes Stück Arbeit. Wir sind sehr zufrieden, dass wir den Bock endlich umgestoßen haben.“

Die Achimer entwickelten sich dabei, wie von Oberbörsch erhofft, zum „richtigen“ Gegner. „Wir sind gut in die Zweikämpfe gegangen, waren präsent und griffig und haben sehr intensiv gespielt.“ Genau dies hatte der Coach von seinen Spielern eingefordert und nun bekommen. Auch die bessere Spielanlage habe er auf Seiten der Sottrumer gesehen. Daran änderte der „sehr kleine“ Platz nichts, der sich „nicht im besten Zustand befand“.

Zwei Elfmeter in der ersten Halbzeit

Allen voran Sinan Reiter stach mit seiner Leistung gegen seinen alten Verein wieder mal hervor. „Er hat ein super Spiel gemacht. Alleine er hat sechs gute Chancen gehabt“, zählte Oberbörsch. Zwei davon brachte die einzige Sturmspitze in der 4-1-4-1-Formation im Netz unter. Zunächst verwandelte er einen Elfmeter und glich damit die Achimer Führung aus (23.). Dem war ein Foul an Matthias Michaelis vorausgegangen. Der Zehner hatte zwei Gegenspieler im Sechzehner ausgetanzt und war am dritten hängengeblieben. Ebenfalls sicher vom Punkt hatte sich zuvor Anis Souaifi gezeigt (16.). „Der Elfmeter resultierte aus einem dummen Ballverlust von uns. Marvin Meyer schießt rechts hinten den Gegner an, läuft hinterher und foult ihn“, beschrieb Oberbörsch die Situation und bezeichnete die Entscheidung als „50:50“.

Sowohl kurz vor, als auch nach der Pause verpassten die Gäste es, selbst in Führung zu gehen. Reiter, Michaelis und Finn Herwig zweimal per Kopf nach einer Ecke vergaben beste Möglichkeiten. Als dann auch Achim kurz vor Schluss den Ball über das leere Tor schoss – Sottrums Keeper Tobias Engel war laut Oberbörsch zuvor gefoult worden – und Zedan Yoldas für ein „Frustfoul“ von hinten in die Beine von Yannick Böhling Rot sah (79.), deutete vieles auf ein Unentschieden hin. Doch in letzter Minute belohnten sich die Wieste-Mannen noch. Einen langen Abschlag von Engel und eine Unkonzentriertheit der Achimer nutzte Reiter zum 2:1 aus.