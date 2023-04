Reiter steckt seinen Fehlschuss im Derby gut weg

Von: Matthias Freese

Die Hände zum Jubel ausgebreitet: Sinan Reiter freut sich über seinen zweiten Treffer zum 2:0. © Freese

Sinan Reiter hat seinen TV Sottrum mit einem Doppelpack zum 2:0 geführt. Auch Ottersbergs Trainer Axel Sammrey nannte den Sieg „absolut verdient“.

Sottrum – Im Derby-Modus war ganz offensichtlich nur der TV Sottrum! „Wir waren engagiert, hatten die Bereitschaft, Fußball zu spielen und auch eine gewisse Härte in den Zweikämpfen“, stellte Jannis Oberbörsch fest. Der Coach des TV Sottrum sah den vielleicht besten Auftritt seiner Bezirksliga-Fußballer seit dem Amtsantritt – und einen 2:0 (1:0)-Heimsieg vor rund 180 Zuschauern. „Absolut verdient, Jannis. Absolut verdient“, gratulierte so auch Axel Sammrey, Trainer-Routinier des unterlegenen TSV Ottersberg, nach dem Abpfiff seinem jungen Kollegen. Matchwinner war dabei der Doppeltorschütze Sinan Reiter trotz eines anfänglichen Fehlschusses.

Die Ottersberger haderten am Ende vor allem mit Schiedsrichter Fabian Leddin (MTV Gerdau). „Das waren zwei glasklare Elfmeter“, schimpfte Sammrey und dachte an das Foulspiel von Joshua Hüsing an Nuno Seeger (20.) und die Szene, in der Daniel Throl von Dominik Reuter von den Beinen geholt wurde (59.). „Soll er ihn erst umbringen, bevor wir einen kriegen?“, fragte sich Ottersbergs Trainer. Beide Male ließ der Unparteiische weiterlaufen. „Wir können einen Elfmeter gegen uns kriegen. So fair muss man sein“, gestand auch Oberbörsch.

Krause scheitert dreifach

Seine Sottrumer hatten dafür einen frühen Strafstoß erhalten, als Daniel Luckyman nach Ballverlust Matthias Michaelis stieß (88.). Allerdings scheiterte Reiter an Keeper Leon Seeger, der auch sonst in der Anfangsphase mehrfach stark parierte. Insbesondere der flinke Leon Krause scheiterte (8./11./35.) „Der muss noch lernen, Tore zu schießen, aber dann spielt er nicht mehr bei uns“, urteilte Oberbörsch über seinen Flügelspieler, der später angeschlagen raus musste – der Oberschenkel.

Wie es geht, zeigte schließlich Reiter bei seinen Saisontoren 13 und 14. Beim 1:0 steckte ihm Michaelis den Ball perfekt vors Tor durch (27.), beim 2:0 leistete Yannick Böhling mit einem Querpass die optimale Vorarbeit (51.). „Er war gut in Bewegung“, lobte Oberbörsch seinen Torschützen. Als „enorm wertvoll“ bezeichnete er auch die Arbeit von Justin Lünzmann als Sechser.

Gelb-Rot für Ottersberg in der Nachspielzeit

Ottersbergs Antwort blieb aus, auch weil Throl recht gut bearbeitet wurde und gegen Marvin Meyer meist einen schweren Stand hatte. „Wenn dir drei Top-Stürmer ausfallen, wird es schwer“, verwies der zum Saisonende scheidende Sammrey auf die personellen Ausfälle. Er räumte aber auch ein: „Sottrum war einfach besser und hat jeden zweiten Ball geholt.“

Zu allem Überfluss muss die Wümme-Elf im nächsten Spiel auch auf Kapitän Artur Janot verzichten. Nachdem Patrick Brillowski beim Schuss des Ottersbergers draufgehalten hatte, schimpfte er: „Digga, bist du geisteskrank, oder was?“ Neben einem dicken Fuß gab es dafür Gelb-Rot (90.+2).