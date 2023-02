Reiter schießt sein persönlich schnellstes Tor

Von: Matthias Freese

Kaum zu glauben: Hier pariert Pennigbüttels Keeper Alexander Krenz gegen Eike Buckenberger. Später triff der Sottrumer Kapitän aber zum 4:1. © Freese

Jannis Oberbörsch ist sein Trainer-Debüt beim TV Sottrum gelungen. Der Bezirksligist setzte sich gegen den SV Komet Pennigbüttel auf eigenem Platz durch.

Sottrum – Gelungen! Ein einziges Wort genügte, um das Pflichtspiel-Debüt von Jannis Oberbörsch als Trainer des TV Sottrum zu beschreiben. Der 29-Jährige gewann mit dem Fußball-Bezirksligisten zum Auftakt nach der Winterpause mit 4:1 (1:0) gegen den abstiegsbedrohten SV Komet Pennigbüttel und meinte zum Auftritt seiner Jungs: „Das war schon sehr in Ordnung. Ich habe über weite Strecken den Fußball gesehen, den wir spielen wollen.“

Dass Oberbörsch vor allem offensiv die Qual der Wahl bei seiner Aufstellung hatte, zeigte ein Blick auf die Bank. Dort saßen mit Sinan Reiter und Finn Herwig zwei potenzielle Stammkräfte, die nach ihrer Einwechslung auch prompt erfolgreich waren. Vor allem Reiter sorgte für einen persönlichen Rekord, denn so schnell wie gegen Pennigbüttel hatte er noch nie genetzt. In der 74. Minute hatte ihn Oberbörsch gerade erst eingewechselt, während Lennart Holzkamm bereits beim Freistoß wartete, das Spielgerät anschließend auf den Kopf der Stürmers zirkelte und dieser mit seiner ersten Ballberührung das 3:1 erzielte (75.). „Gegen Rot-Weiß Achim habe ich auch mal ziemlich schnell getroffen, aber nicht ganz so schnell“, meinte Reiter. Knapp 30 Sekunden dürften es dieses Mal gewesen sein. Klar, dass der Stürmer dieses „Bewerbungsschreiben“ gleich mal für einen Wunsch nutzte. Er würde sich freuen, „wenn ich noch mehr Spielzeit kriege“, sagte er in Anwesenheit seines Trainers. Der hatte jedoch Andrej Edel und Matthias Michaelis als zentrales Offensiv-Duo von Beginn an aufgeboten. Edel, neben dem Sechser Holzkamm auffälligster Sottrumer, gelang die Führung in der 30. Minute per Kopfball-Lupfer nach Vorarbeit von Youngster Jarno Weisner.

Einstand gelungen: Jannis Oberbörsch. © Freese

Bis dahin wirkte das Sottrumer Spiel auf dem holprigen Nebenplatz noch nicht ganz flüssig. Zu viele Fehlpässe im Aufbauspiel machten es Pennigbüttel beim Verteidigen leicht. Zu Chancen kamen die Kreis-Osterholzer mit ihrem 45-jährigen Stürmer René Thiel aber auch nicht. „Wir mussten uns erst an den Platz gewöhnen und Zutrauen finden“, zeigte Oberbörsch Verständnis und gab seinen Mannen vor allem in der Anfangsphase immer wieder Hinweise von außen – auch den Routiniers. „,Bucki‘, das muss mal schneller gehen“, rief er Kapitän Eike Buckenberger zu. „,Tiddy‘, du musst mal anspielbar werden“, bekam Matthias Michaelis zu hören.

Die Worte fanden Gehör, Sottrum wurde zunehmend stärker und erhöhte durch Herwig aus spitzem Winkel nach einem perfekten Pass in die Schnittstelle von Leon Krause auf 2:0 (64.). Als Pennigbüttel mit einer von Thiel eingeleiteten Freistoß-Kombination durch Robin Krüger verkürzte (70.), geriet der Sieg des Tabellenfünften kurzzeitig in Gefahr – ehe Reiter stach. Buckenbergermachte endgültig alles klar, indem er eine Eckstoßverlängerung von Michaelis über die Linie drückte (81.).