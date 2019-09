Reinhard kommt, Bonfils geht

Talente-Tausch bei den Oberliga-Basketballern der BG ‘89 Hurricanes: In der neuen Saison müssen sie zwar auf Jan-Malte Bonfils verzichten, dafür kehrt Tom Reinhard aber zurück.

VON MATTHIAS FREESE

Rotenburg – Die Fluktuation fällt gering aus, die Ziele sind es auch bei den Oberliga-Basketballern der BG‘89 Hurricanes, für die am Samstag um 18.30 Uhr mit einem Heimspiel in der Bodo-Räke-Halle gegen den VfL Stade II die neue Saison beginnt. „Zunächst kann es für uns nur um den Klassenerhalt gehen“, dämpft Coach Sebastian Roy mögliche überzogene Erwartungen. „Wenn wir einen Lauf starten, kann es aber auch besser werden.“

Nun gibt es auch in der neuen Serie genügend Spieler, die schon höherklassiger gespielt haben – die Brüder Hauke und Malte Sievers etwa. Florian Birk oder aber Robert Wohlberg und Frederic Nitsch. „Aber unsere Vorbereitung war nicht optimal, da wir viel mit Verletzungen und Krankheiten zu kämpfen hatten und daher selten in voller Besetzung trainieren konnten“, berichtet Center Malte Sievers. „Und vor dem ersten Saisonspiel weiß man nie so ganz genau, wo man steht. Daher fällt eine Einschätzung schwer. Wir werden hoffentlich im Laufe der Saison von unserer Eingespieltheit profitieren.“

Mit Jan-Malte Bonfils verlieren die Hurricanes allerdings einen wertvollen Korbjäger der vergangenen Saison (65 Punkte). Der 18-Jährige mit einer Größe von 1,97 Meter wechselt zu den Weser Baskets Bremen/BTS Neustadt, Aufsteiger in die 1. Regionalliga, trainiert vom früheren Hurricanes-Spieler Cai Kaiser. „Das ist sehr schade, aber es ist Jan-Malte zu gönnen. Da hat er einfach die bessere Perspektive“, sagt Sebastian Roy. Zumal die Bremer eine Kooperation mit dem Erstligisten EWE Baskets Oldenburg eingegangen sind.

Dafür kehrt ein weiteres talentiertes Eigengewächs von der Hunte zurück. Der 19-jährige Tom Reinhard spielte bei den EWE Baskets im NBBL-Team und stand im Kader des Oldenburger TB II in der 2. Regionalliga West. „Er studiert jetzt in Bremen und hat nicht mehr so viel Zeit. Deshalb passt er besser zu uns“, berichtet Roy über den Guard aus Jeersdorf, der vor seinem Wechsel nach Oldenburg zu den Stammkräften und besten Werfern gehört hatte. „Tom ist natürlich eine große Verstärkung auf der Aufbauposition“, findet auch Malte Sievers. Da ansonsten alle Leistungsträger geblieben sind, glaubt der Routinier des Vorjahresvierten: „Wenn wir weitgehend verletzungsfrei bleiben, haben wir einen starken Kader beisammen und können sicherlich wieder um die oberen Plätze mitspielen. Längere Ausfallzeiten einzelner Spieler wären hingegen schwer zu kompensieren, da der Kader nicht sehr groß ist.“ In den Trainingskader hat Coach Roy denn auch den 17-jährigen Damian Heyne mit aufgenommen, Tim Siebenthaler – schon vergangene Saison kaum im Einsatz – ist inzwischen weggezogen.