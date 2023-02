Reichmann zeichnet sich bei Scheeßels Futsal-Titelgewinn aus

Von: Hendrik Denkmann

So sehen Sieger aus: Die U 15 des SV RW Scheeßel posiert nach dem Erfolg für ein Meisterbild. © SV RW Scheeßel

Für Scheeßels U15 endeten die Futsal-Kreismeisterschaften mit dem Titel, während die U13 des JFV Union an Platz eins knapp vorbeischrammte.

Lauenbrück – Die Lauenbrücker Sporthalle ist am Wochenende Schauplatz der Futsal-Kreismeisterschaften gewesen. Für die U 15 des SV RW Scheeßel entwickelte sich der Ort zunehmend zum guten Pflaster. Die Mannschaft von Torsten Lüdemann gewann den Titel und qualifizierte sich damit für die Bezirksmeisterschaft am 19. Februar im Kreis Cuxhaven. Kurz zuvor hatten die vereinseigene U 12 und U 13 sowie die des JFV Union den ersten Platz in ihren Klassen verpasst.

Mit einem 2:0-Sieg startete Scheeßels U 15 gegen die eigene U 14 in die gemischte Endrunde. Als zweiter Gegner stand dem Team von Lüdemann Mitfavorit JFV Concordia gegenüber. „Unser Torwart Mika Reichmann hat sich in dem Spiel ausgezeichnet und das 0:0 festgehalten“, berichtete der Coach. „Danach haben wir immer besser ins Turnier gefunden und haben alles relativ sicher gewonnen.“ Großen Anteil daran hatten Dzafer Music mit vier und Samuel Guder mit drei Treffern. „Das größte Problem war, die Spannung hochzuhalten“, gab Lüdemann zu.

30 Sekunden fehlen für Platz eins

Ein weiteres bestand darin, dass neben Scheeßels und Concordias U 15 auch vier U 14-Mannschaften teilnahmen. „Die Qualifikation war vorher eine reine U 15-Runde. Das war schon etwas schwerer, weil die körperlich weiter waren“, bemerkte Lüdemann, fügte dennoch an: „Aber auch die U 14-Teams waren gut am Ball.“

Dass auch die jüngeren Jahrgänge Futsal spielen können, zeigten die U 13 des JFV Concordia und JFV Union im Duell um Platz eins. „Dass wir das 1:1 in der Schlussminute kassieren, war schon bitter. Wir hätten die letzten 30 Sekunden cleverer über die Zeit spielen müssen“, analysierte Union-Trainer Michael Rindfleisch nach dem Unentschieden, durch das nicht sein Team den Titel gewann, sondern der Gegner. Zuvor hatte die Rindfleisch-Crew drei Siege und ein Remis eingefahren. Scheeßel beendete das Turnier mit neun Punkten auf Platz drei, der Rotenburger SV mit einem Zähler am Tabellenende.

Duell um Platz eins: Auch wenn Marc Pislak (r.) sich hier gegen Concordias Ben Hoffschulte durchsetzt, reicht es für die U 13 des JFV Union nicht zum Titel. © Krause

Dasselbe Ergebnis fuhr auch die zweite Mannschaft von Scheeßels U 12 ein, während die Erste mit zehn Punkten drei hinter Meister Heeslinger SC auf Rang zwei landete. Punktgleich aber mit der schlechteren Tordifferenz schloss der JFV Union als Dritter ab. Immerhin: Sie waren die einzige Mannschaft, die dem Primus mit einem 0:0 ein Bein stellte.