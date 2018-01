Jeersdorfer Bogenschützen qualifizieren für die Aufstiegsrunde

Rotenburg - Von Erfolg gekrönt war der Auftritt des SV Jeersdorf in den letzten beiden Wettkämpfen der Verbandsoberliga der Bogenschützen. Das Team mit Cord Meyer, Florian Dreyer, Friedhelm Raupach, Jürgen Schneider und Markus Krause beendete die reguläre Saison in der Pestalozzihalle in Rotenburg auf dem zweiten Platz – und darf nun nachsitzen! Das dieses Mal von David Schneider gecoachte Quintett qualifizierte sich mit dem Vizetitel für die Aufstiegsrunde zur Regionalliga im Februar in heimischer Halle.

Von Platz zwei aus startete Jeersdorf in die abschließenden Begegnungen. Und der dritte Wettkampftag am Vormittag begann sehr gut: Gegen den BSC Hildesheim setzte sich der Lokalmatador mit 6:4 durch, um dann gegen den BSC Clauen zu einem umkämpften 5:5 zu kommen. Dann drehten die Jeersdorfer richtig auf. Gegen den TV Jahn Walsrode und Sko Schöningen gab es jeweils einen „White Wash“, also ein 6:0.

Allerdings folgte der Dämpfer umgehend, denn der SV Watenbüttel und der SV Meine erteilten Jeersdorf eine 6:0-Lektion. Im letzten Duell gegen den Spitzenreiter SV Scherenbostel fanden Meyer und Co. aber zu ihrer Konstanz zurück und kamen zu einem 5:5, wodurch der Relegationsrang zur Regionalliga gehalten wurde. Mit drei Punkten Rückstand zum Ersten war selbst in Sachen Titel noch alles drin.

SV Meine stoppt Siegesserie

Doch letztlich half auch ein sensationell gut verlaufener vierter Wettkampf am Nachmittag nicht mehr. Jeersdorf startete mit einer Serie von fünf Siegen am Stück – gegen den BSC Hildesheim (6:2), TV Jahn Walsrode (6:2), den BSC Clauen (6:0), Sko Schöningen (6:0) und den SV Watenbüttel (6:0). Erst der SV Meine unterbrach diesen Lauf (6:2) und verhinderte so, dass Jeersdorf im abschließenden Spitzenduell noch am SV Scherenbostel hätte vorbeiziehen können.

Dennoch schenkten sich die Kontrahenten nichts – am Ende stand wieder ein 5:5. Immerhin: Für den Aufstiegswettkampf sollte es reichen – am 10. Februar steigt dieser in Scheeßel. Heimvorteil für Jeersdorf also. - maf