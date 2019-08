Nur der Regen stört Miesner

Dennoch Rang eins bei Nienburger Turnier / Doppelsieg für Maruhn in Wingst

+ Thomas Miesner war auf seiner Stute Bellissima P in einer Prüfung der Klasse M** erfolgreich. Foto: Wächter

Rotenburg – Lediglich das Wetter am finalen Tag verhagelte Thomas Miesner beim Nienburger Reitturnier an der Führser Mühle ein wenig die Laune. „Ich war völlig durchnässt“, erklärte der Reiter des RFRV Scheeßel. Vom Regen gestoppt, musste er zwar auf einige Starts verzichten, doch bis dahin hatte er bereits den Sieg in der Springprüfung Klasse M* eingefahren. In fehlerfreien 52,60 Sekunden siegte Miesner auf der siebenjährigen Stute Belissima P vor Amelie Ottens (Stotel) auf Crisbo (54,09). Zudem fuhr er in einer weiteren Springprüfung derselben Klasse nach ebenfalls fehlerfreien Ritten auf dem zwölfjährigen Wallach Paparazzi P (63,09) und der zehnjährigen Stute Lalotta (64,09) die Plätze drei und vier sowie in der ersten Abteilung der Amazonen-Springprüfung Klasse S** auf der siebenjährigen Stute Classic Sunshine (54,17) Bronze ein. „Bis zum Regen ist es echt gut gelaufen“, zog der Scheeßeler ein positives Fazit.