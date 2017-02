Rechenspiele als Hoffnungsschimmer

Auf die kämpferischen Qualitäten einer Hannah Pakulat (am Boden) müssen die Hurricanes in Wasserburg verzichten – sie ist krank.

Scheeßel - Die Rechnung ist ganz simpel: Die Avides Hurricanes benötigen zum Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga nur noch zwei Siege gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, den USC Freiburg und die ChemCats Chemnitz.

Theoretisch könnte das in der Tat reichen – praktisch ist es nahezu ausgeschlossen! Denn dieses Rechenspielchen schließt ein, dass die Rivalen kein einziges ihrer letzten sechs Saisonspiele mehr gewinnen dürfen – ansonsten müsste den Hurricanes neben den „Muss“-Siegen noch die eine oder Überraschung gelingen. Dass das schon am Sonnabend (19 Uhr) beim Deutschen Meister TSV Wasserburg klappt, ist quasi ausgeschlossen.

„Wir haben dort nichts zu verlieren, von uns erwartet keiner einen Sieg“, sagt Kapitänin Pia Mankertz. Ohnehin spricht das Restprogramm nicht unbedingt für ihr Team. Bei der Konkurrenz sieht es auf den ersten Blick leichter aus – mal abgesehen davon, dass Freiburg nur noch zwei Heim-, aber vier Auswärtsspiele zu absolvieren hat.

In eigener Halle dürfte für die Eisvögel aus dem Breisgau vor allem gegen die noch gefährdete BG Donau-Ries (12 Punkte) ein Sieg im Bereich des Machbaren sein, auswärts (die Partie bei den Hurricanes am letzten Spieltag ausgeklammert) am ehesten beim TuS Bad Aibling.

Das sind auch die zwei Gegner, die für die ChemCats Chemnitz ein „Opfer“ werden könnten – allerdings müssen die Katzen gegen Bad Aibling zu Hause ran und auswärts bei Donau-Ries. Ihr großes Plus: In ihrer Schlossteichhalle erwarten sie am viertletzten Spieltag die Hurricanes und könnten da die Big Points einsammeln.

Hoffen auf Heimerfolge

Huricanes-Coach Mahir Solo hatte bei Amtsantritt noch mit fünf Siegen bis zum Klassenerhalt kalkuliert, Manager Utz Bührmann spricht jetzt von vier und denkt vor allem noch an mögliche Heimerfolge gegen den BC Marburg und den TK Hannover, um im Überlebenskampf zu bestehen. Beim Tabellenführer Grüner Stern Keltern hängen die Trauben ähnlich hoch wie jetzt in Wasserburg.

Nach acht zum Teil enttäuschenden Niederlagen in Folge ist aber ohnehin die Frage, ob die Hurricanes die Qualität und das Selbstvertrauen für den Klassenerhalt besitzen. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, wirkt auch Bührmann ein wenig desillusioniert.

Immerhin: Petra Zaplatova hat nach ihrer Schulterverletzung das Training wieder aufgenommen und wird auflaufen, dafür steigen Hannah Pakulat (krank) und Birte Riebesell (Studium) heute nicht mit in den Bus. Laura Rahn (Dienst) und Pia Mankertz (Studium) ebenfalls nicht, sie kommen aber Sonnabend per Flieger nach.

