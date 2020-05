Rathjen plant das große Jubiläum

Trainergemeinschaft feiert am 26. Oktober / Vorsitzender übt Kritik an Bundesliga

+ Gerd Rathjen (l.) hat schon einige prominente Fachleute zur TGLR geholt – wie 2004 Nationaltrainer Michael Skibbe.

Rotenburg - Von Vincent Wuttke. Das große Jubiläum klopft langsam an. Die Vorbereitungen für die 100. Veranstaltung der Trainergemeinschaft Landkreis Rotenburg (TGLR) am 26. Oktober laufen beim Vorsitzenden Gerd Rathjen bereits auf Hochtouren. Dann soll im Rathaus in Rotenburg die Feier stattfinden. Doch die TGLR steht aufgrund des Coronavirus noch vor einer etwas ungewissen Zukunft.