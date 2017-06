Rathjen lehnt den Rücktritt ab

Rotenburg - Von Matthias Freese. Das gemeinsame „Schweigegelübde“ endete am Dienstag – doch der Streit ist längst nicht beigelegt. Im Gegenteil: Der Bund Deutscher Fußball-Lehrer (BDFL) hat Gerd Rathjen aufgefordert, wegen seiner im Februar geäußerten Kritik am Deutschen Fußball-Bund (DFB) als stellvertretender Vorsitzender der Verbandsgruppe Nord zurückzutreten. Der 68-jährige Westerholzer hat das jedoch abgelehnt. „Ich stelle meine Tätigkeit nach eingehender Prüfung und Beratung nicht zur Verfügung“, erklärt er. Auch der DFB selbst spielt offenbar eine Rolle in der Sache, die nun vor dem BDFL-Ehrengericht landet.

Rathjen droht der Ausschluss aus dem BDFL – ein einmaliger Fall in der 60-jährigen Geschichte des Verbandes. Ihm wird vom Präsidium ein grober Verstoß gegen die Satzung vorgeworfen. „Die Funktionsträger des DFB predigen das Ehrenamt in den Vereinen und die Angestellten des DFB in Frankfurt machen sich die Taschen voll“, hatte er seinerzeit gegenüber unserer Zeitung erklärt. Und weiter: „DFB-Präsident Reinhard Grindel verkauft die Amateure.“ Das ging dem BDFL-Präsidium in Wiesbaden zu weit. „Man kann ja den DFB kritisieren, aber nicht so“, meint Präsident Lutz Hangartner auf Nachfrage. „Mit seinen Äußerungen hat er uns erheblich geschadet.“ Schließlich erhält der BDFL für die Durchführung von Trainer-Fortbildungen eine nicht unerhebliche Summe aus Frankfurt. „Und im Moment verhandeln wir über einen höheren Betrag, um das Niveau halten zu können“, gesteht Hangartner.

Rathjen wurde deshalb am 11. Mai in die Bundesgeschäftsstelle nach Wiesbaden einbestellt – zum Gespräch mit dem Präsidium. Dort wurde ihm der freiwillige Rücktritt empfohlen – am Dienstag lief seine Bedenkzeit ab. „Ich hatte gedacht, das wird ein offenes Gespräch, dabei war schon alles entschieden. Ich habe mich in die Enge gedrängt gefühlt“, berichtet Rathjen. „Wir wollten ihm eine Brücke bauen, denn es ist nicht das erste Mal, dass er von uns ermahnt worden ist“, sagt hingegen Hangartner. Im Protokoll des Gesprächs heißt es sogar, dass Rathjen „wegen anderer vereinsinterner Vorfälle in der Vergangenheit bereits mehrfach ermahnt und abgemahnt worden ist“. Dem widerspricht der Vorsitzende der Trainergemeinschaft Landkreis Rotenburg (TGLR): „Das entspricht nicht den Tatsachen. Es gab Streitgespräche, ich bin aber nie schriftlich abgemahnt worden.“ Zum aktuellen Fall stellt Rathjen fest: „Inhaltlich habe ich nichts zu bereuen. Ich habe auch niemanden persönlich beleidigt.“ Auch habe er sich nicht im Namen des BDFL geäußert, in dem Bericht wurde sein Amt als ehrenamtliche Tätigkeit aufgeführt, genau wie sein Vorsitz bei der TGLR und seine A-Trainer-Lizenz.

„Der Druck kommt vom DFB“, vermutet Rathjen. „Aber nicht nur, weil der DFB das angeprangert hat, haben wir reagiert“, sagt Hangartner und ergänzt: „Natürlich ist es so, dass der DFB-Präsident einen relativ engen Draht zu unserem 1. Vizepräsidenten hat. Sie kennen sich über die politische Schiene.“ Eine interfraktionelle Beziehung quasi – Grindel ist ehemaliger Bundestagsabgeordneter der CDU, Manfred Schaub vom BDFL wiederum Bürgermeister von Baunatal mit SPD-Parteibuch.

Doch ans Aufgeben denkt Gerd Rathjen trotz dieser Großgewichte nicht: „Ich habe die volle Rückendeckung meiner Verbandsgruppe und warte jetzt das Ehrengericht ab“, sagt er und verrät, dass er bereits Kontakt zu Engelbert Kupka, dem früheren Präsidenten der SpVgg Unterhaching, aufgenommen hat. Als Begründer des Bündnisses „Rettet die Amateurvereine“ ist er wie Rathjen ein Kritiker des DFB.