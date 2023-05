Rathjen ist bei den Hurricanes der Mann für alle Fälle

+ © Freese Auf ihre „Einpeitscher“ können sich die Avides Hurricanes verlassen: An der linken Trommel sitzt Detlef Rathjen, rechts haut Nils Tews drauf, dazwischen Timo Friedrichs. © Freese

„Chefeinkäufer“ und „Einheizer“: Detlef Rathjen erzählt, wie die Vorbereitungen für das Zweitliga-Finale bei den Hurricanes aussehen.

Scheeßel – Der letzte Tanz, der Showdown – oder einfach nur: Finale! Mit dem Endspiel um die Zweitliga-Meisterschaft steht den Basketballerinnen der Avides Hurricanes am Sonntag (16 Uhr) in Scheeßel das größte Highlight der vergangenen Jahre ins Haus. „Die Hütte wird gerammelt voll sein“, glaubt Detlef Rathjen, bei dem im Hintergrund ganz viele Fäden zusammenlaufen. Der Scheeßeler sitzt nicht nur seit Jahren als „Einpeitscher“ an der Trommel, sondern kümmert sich auch federführend um das Catering und den Auf- sowie Abbau in der Halle.

Wenn die Rotenburger Rundschau mit ihren Prospekten bei Rathjen im Briefkasten landet, dann heißt es: sichten, Angebote suchen, vergleichen – um möglichst am frühen Montagvormittag im Supermarkt einzukaufen. „Ein Anhänger reicht nicht mehr, ich musste mir dieses Mal einen zweiten besorgen“, erzählt der 57-Jährige. Schon beim Halbfinalspiel gegen den VfL Bochum hatte sich der Umsatz am Verkaufstresen verdoppelt. Für das Finale kalkuliert „Chefeinkäufer“ Rathjen allein mit 15 Bierkisten, acht Kisten mit Softgetränken und drei Kisten Wasser. Hinzu kommen 130 Brezeln, 90 Würstchen, einige Frikadellen und Snacks.

Über die Tochter zu den Hurricanes

Noch vor den Spielerinnen, mindestens zweieinhalb Stunden vor Anpfiff, ist Rathjen mit seinem Helferteam in der Halle, schließlich muss alles hergerichtet werden – auch die Banner sollen rechtzeitig an den Hallenwänden hängen. Mit dem Anpfiff „wechselt“ er dann den Job und sitzt in der ersten Reihe an der Trommel, ebenso wie Timo Friedrichs und Nils Tews, die beiden „Einheizer“-Kollegen.

Rathjen ist schon seit „15 Jahren Minimum“ dabei. Durch seine Tochter Annelen, die damals im WNBL-Nachwuchsteam der Hurricanes spielte, stieß er dazu. Zu Erstligazeiten organisierte er die Auswärtsfahrten für die Fans. „30 Leute sind damals immer mitgefahren“, erinnert er sich an Touren nach Wasserburg, Nördlingen oder Saarlouis.

Auch bei den Play-off-Spielen in dieser Saison, die nach Mainz, Würzburg und Bochum führten, saß Rathjen am Steuer und fuhr einen der Kleinbusse mit der Mannschaft. Einen offiziellen Posten im Verein hat er dabei gar nicht. „Ich bin Hans Wurst, der Mann für alle Fälle“, sagt der Ehrenamtler über sich selbst und lacht.

„Aktuell ist für mich das schönste Geschenk, dass die Mannschaft den absoluten Willen hat, Meister zu werden und durch viele Aktivitäten die Halle gut gefüllt ist. Das begeistert mich“, betont Rathjen und hat festgestellt: „Wir haben selten solch eine Mannschaft gehabt, die so einen Bock hat. Und man merkt die Euphorie auch bei den Leuten. Es wird wieder über Basketball gesprochen.“

Bührmann rechnet mit mindestens 500 Zuschauern

Über einen Aufstieg beziehungsweise die erste Liga dafür weniger. Auch Rathjen hält es für richtig, wenn die Hurricanes auf den Sprung ins Oberhaus verzichten sollten – wonach es aktuell aussieht. „Wir haben dafür die Struktur einfach nicht“, ist er Realist.

Für das Finale dürfen die Hurricanes übrigens mehr als die eigentlich erlaubten 200 Zuschauer reinlassen. „Ich rechne mit mindestens 500 Leuten“, vermutet Vorstand Utz Bührmann. Auch die Damen-Basketball-Bundesligen (DBBL) haben sich mit Andreas Wagner und Wolfgang Meier angekündigt, um die Siegerehrung durchzuführen. Nur einen Wunsch lehnte Bührmann ab: „Sie wollten gerne eine Konfettikanone haben. Das machen wir aber nicht.“ Schließlich müsste Detlef Rathjen sonst vermutlich auch noch die Schnipsel aufsammeln.