Rathjen ist hinten eine Bank

Westerholz - Von Mareike Ludwig. Da haben die Kreisliga-Fußballer des TuS Westerholz nicht schlecht gestaunt, als Klaas Rathjen mit seiner Sporttasche aus dem Auto stieg und Richtung Umkleidekabine ging. Der 32-Jährige half gestern im Heimspiel gegen den TSV Groß Meckelsen bei den personell angeschlagenen Blau-Weißen aus und wusste direkt zu überzeugen. Am Ende stand ein 1:1 (1:0) zu Buche.

„Es hat richtig Spaß gemacht, doch jetzt bin ich platt. Das war ein reiner Freundschaftsdienst für Peter (Ludwig, Coach des TuS Westerholz, Anm. d. Red.), da sein Team so große Personalsorgen hat“, sagt der in Westerholz aufgewachsene Rathjen. Der 32-Jährige hatte bis zur vergangenen Saison den TV Jahn Schneverdingen gecoacht und war zuvor viele Jahre beim Rotenburger SV in der Oberliga und Landesliga aktiv. Ein Hüftleiden hatte den Vertriebsmitarbeiter 2014 jedoch zum Karriereende gezwungen.

Die lange Pause war Rathjen aber nicht anzumerken, und auch die Hüfte hielt der Belastung stand. Von Beginn an dirigierte der Defensivmann in der Innenverteidigung gekonnt seine Vorderleute und entschied nahezu jeden Zweikampf für sich. „Er hat die Erwartungen absolut erfüllt. So hatte ich mir seinen Auftritt vorgestellt“, sagt Ludwig. Der Überraschungseffekt ging voll auf. „Wir hatten vorher extra niemanden davon erzählt“, so der Trainer.

Doch Rathjen war nicht das einzige neue Gesicht beim Gastgeber. Marc Pawletta, zu Saisonbeginn vom Oldenburger Kreisligisten SV Atlas Delmenhorst II zu Westerholz’ Reserve gekommen, wirbelte im offensiven Mittelfeld auffällig aktiv herum. Auch mit der Verständigung klappte es auf Anhieb, obwohl er seine Mitspieler nicht einmal mit Namen kannte. „Ich habe mich einfach immer wieder erkennbar gemacht“, so der 25-Jährige lachend.

Dass er mit dem Ball umgehen kann, bewies er in der 45. Minute, als er zunächst Groß Meckelsens Keeper Lukas Fitschen ausgespielt hatte und dann aus spitzem Winkel zum 1:0 traf. „Das Tor hat mich natürlich sehr gefreut“, so der Delmenhorster, der bei seinem Heimatclub auch schon das Trikot der Ersten in der Landesliga getragen hatte. Der Kontakt zum TuS Westerholz kam durch seinen Kumpel Bernd Schneider, der ebenfalls in der Reserve spielt, zustande. „Diese Saison will ich etwas ruhiger angehen lassen, da ich gerade Vater geworden bin. Wenn die Mannschaft wieder Hilfe braucht, komme ich gerne. Ansonsten spiele ich in der Zweiten“, klärt Pawletta auf.

Die beiden Debütanten zogen die anderen Westerholzer mit nach vorne. So hatten Lars Menzel (1.) und Jendrik Hädecke (5.) beste Chancen. Aber auch auf der anderen Seite zeigten sich die Gäste gefährlich. Manuel Brunkhorst (30.) und Dennis Wiens (33.) brachten den Ball aber nicht unter. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte mussten Jan-Philipp Thom, Rathjen und Claas Riebesell hintereinander die Schüsse von Wiens und Brunkhorst auf der Linie klären.

Nach dem Wechsel verflachte die Partie etwas, wobei Groß Meckelsen mehr vom Spiel hatte. In der 56. Minute konnte Ersatzkeeper Patrick Schulze den Freistoß von Philipp Kaiser nicht festhalten – Christoph Meyer schnappte sich den Ball und traf zum 1:1. „Das Unentschieden geht in Ordnung. Wenn man seine Chancen nicht verwertet, dürfen wir uns auch nicht beklagen“, so Gäste-Coach Heiko Meyer.