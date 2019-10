„Scheiß Kanake“: Scheeßeler fühlt sich von Zuschauern rassistisch beleidigt

Scheeßel - Der 3:2-Derbysieg des Veeser FC in der 1. Fußball-Kreisklasse Süd gegen Rot-Weiß Scheeßel hat einen faden Beigeschmack bekommen und könnte ein Nachspiel vor dem Sportgericht haben.

Ali Kara, Stürmer der Scheeßeler, hat Staffelleiter Karl-Heinz Schnackenberg (Groß Meckelsen) noch am Sonntagabend in einer Mail mitgeteilt, dass er von Zuschauern rassistisch beleidigt worden sei. „Ich sehe über vieles hinweg, aber irgendwann reicht es“, sagt Kara.

Bereits in der ersten Halbzeit sei ihm der Satz „Verpiss‘ dich zurück“ zugerufen worden. In der turbulenten Schlussphase sei er dann mit „Scheiß Kanake, halt‘ die Klappe“ beschimpft worden. „Ich hab‘ auch gesehen, wer es war“, erklärt der 21-Jährige. Mehrfach habe er Schiedsrichter Christian Rathjen auf Beleidigungen hingewiesen. Der Unparteiische des SV Ippensen hatte auch kurz unterbrochen, im Spielbericht jedoch nichts eingetragen, wie Staffelleiter Schnackenberg auf Nachfrage bestätigt.

Nach rassistischen Sprüchen: Zwei Zuschauer in Verdacht

„Ich kann Ali voll verstehen. Es kann nicht sein, dass du aufs Übelste beleidigt wirst“, findet Falco Teifel, der in diesem Spiel Scheeßels Kapitänsbinde trug. Und er ergänzt: „Ich selbst habe gehört, wie einer ,Verpiss‘ dich doch‘ gesagt hat und habe daraufhin einen Zuschauer angesprochen. Ich möchte aber nicht die Veeser schlechtreden, denn es waren nur zwei Zuschauer, die so ausfallend geworden sind.“

Von Seiten der Gastgeber hatte niemand Notiz von den verbalen Entgleisungen genommen. „Wenn ich es gehört hätte, wäre ich eingeschritten“, betont Markus Weseloh, der Vorsitzende des Veeser FC. Noch am Sonntagabend telefonierte er diverse Spieler, das Trainerteam und Vorstandskollegen ab – auch, um die vermeintlichen „Rufer“ zu ermitteln.

Veeser FC gegen Scheeßel: Sportplatz kein rechtsfreier Raum

„Keiner hat etwas davon mitbekommen. Beim Veeser FC sind aber alle der Meinung, dass rassistische und ausländerfeindliche Sprüche nicht zum Fußball gehören. Wir distanzieren uns da voll und ganz von. Ich glaube auch nicht, dass es ein Vereinsmitglied war. Manche denken aber leider, dass der Sportplatz ein rechtsfreier Raum ist“, meint Weseloh und fürchtet um den guten Ruf des jungen Vereins. Nur ungern erinnern sie sich daran, dass es vor fünf Jahren einen ähnlichen Vorfall im Spiel des SV BW Westervesede gegen den TuS Fintel gegeben hatte, bei dem zwei Personen vor dem Sportgericht zu einer Strafe verurteilt worden waren.

Kara bestätigt, dass es von Seiten der Veeser Mannschaft zu keinen Äußerungen unter der Gürtellinie gekommen sei. „Ich werfe auch nicht alle in einen Topf, die Veeser haben sich davon distanziert“, bemerkt er und gesteht: „Ich provoziere auch gerne, indem ich extra laut jubele. Aber Rassismus und Intoleranz haben auf dem Platz nichts zu suchen.“ Das Pikante in diesem Fall: Beide Vereine kooperieren nicht nur im Jugendbereich, sondern bilden bei den Altherren sogar eine Spielgemeinschaft.

Scheeßel-Stürmer: Rassismus gehört zum Fußball-Alltag

Ali Karas Eltern stammen übrigens aus dem Libanon, er selbst wurde im Saarland geboren und absolviert eine Ausbildung bei der Bank. Er berichtet davon, dass rassistische Sprüche auf den Plätzen der Region immer noch zum Alltag gehören.

„Klar, auch von Gegenspielern kommt so etwas mal. Nicht nur ich bin betroffen. Als ich beim TV Hassendorf gespielt habe, kam das extrem oft vor“, erzählt er. Einzelne Vorfälle bestätigt auch Norman Wendland, Scheeßels Trainer: „Mit Yunes Parvizi hatten wir das letzte Saison auch ein Mal.“

Rassistische Beleidigungen im Derby: Fall für das Sportgericht

Im aktuellen Fall hat er auf der gegenüberliegenden Seite jedoch nichts wahrgenommen. Auch die Veeser waren vor nicht allzu langer Zeit betroffen. Vergangenes Jahr war ein Spieler der dritten Herren von einem gegnerischen Trainer als „Salafist“ beschimpft worden – das Sportgericht sprach eine Strafe aus.

Das könnte auch jetzt passieren. „Wir melden das, dann soll das der Fußballkreis entscheiden“, erklärte Carsten Tietjen, Vorsitzender der Scheeßeler, noch am Abend nach dem Spiel. „Wahrscheinlich werde ich das ans Sportgericht weitergeben“, sagt Staffelleiter Schnackenberg Dann muss der Vorsitzende Uwe Stengel den Fall übernehmen. Kara begrüßt das: „Wenn die draußen nicht wissen, wie sie sich zu benehmen haben, dann geht es nicht anders.“

Kommentar zum Thema: Einfach mal die Klappe halten

Von Matthias Freese.

Um das klarzustellen: Es geht nicht darum, einen Verein unter Generalverdacht zu stellen! Die Vorkommnisse, die Ali Kara anprangert, tragen sich auch woanders in der Region zu. Und genau das ist das Traurige: Da können sich die Vereine noch so sehr gegen Intoleranz und Rassismus stellen – Ewiggestrige gibt es immer wieder. Wir leben nicht in einem Problembezirk in Berlin oder Hamburg, nicht in Sachsen oder Thüringen, sondern auf dem beschaulichen Lande, auf dessen Böden Mais und Weizen gedeihen sollen – aber doch kein Rassismus.

Und doch kommen solche Sprüche immer noch aus der Mitte der Zuschauer, nicht aus den Mündern erkennbarer Neonazis. Nur vereinzelt, ja. Aber das ist schlimm genug. Deshalb ist es richtig, dass Kara es öffentlich macht. Die verbalen Entgleisungen sind durch nichts zu entschuldigen – und sie schaden dem betroffenen Verein, dessen Ehrenamtliche sich aufopfern, um das sportliche Angebot im Ort aufrechtzuerhalten und die es dadurch noch schwerer haben. Haben die Pöbeler also Eier in der Hose, dann bekennen sie sich zu ihren Verfehlungen, entschuldigen sich – und halten künftig einfach mal die Klappe.