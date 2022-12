Jasper Schröder setzt erste Duftmarke in Elite-Klasse und wird Vizemeister bei Omnium-DM

Von: Matthias Freese

Starkes Debüt bei den Männern: Jasper Schröder (vorne) fuhr zu Silber bei der Omnium-DM. © Imago/Arne Mill

In seinem ersten Männerrennen hat der Rotenburger Radrennfahrer Jasper Schröder gleich für einen Paukenschlag bei der Omnium-DM gesorgt.

Rotenburg – Gleich bei seiner Premiere in der Klasse der Elitefahrer hat der erst 18-jährige Rotenburger Jasper Schröder (RC Blau-Gelb Langenhagen) für Furore gesorgt: Bei der Deutschen Meisterschaft im Omnium in Frankfurt/Oder raste er zum Vizetitel hinter dem zwei Jahre älteren Tim Torn Teutenberg (Leopard Pro Cycling), der damit seine vierte Meisterschaft in diesem Jahr feierte. Dritter wurde der 25-jährige Moritz Malcharek aus Schröders künftigem Rennstall rad-net Rose (dann rad-net Oßwald).

„Unfassbar!“, schrieb Schröders aktueller Club aus Langenhagen bei Instagram, schließlich war es für den Wümmestädter das allererste Männerrennen überhaupt. „What?“, fragte auch der Radsportverband Niedersachsen auf seinem Social-Media-Account staunend.

Im Temporennen punktgleich mit Meister Teutenberg

Der Radsport-Mehrkampf namens Omnium besteht aus vier Ausdauerdisziplinen. In der Oderlandhalle hatte Teutenberg auf der Holzbahn aus sibirischer Fichte bereits die ersten drei Teilwettbewerbe (Scratch und Temporennen über jeweils 40 Runden sowie das Ausscheidungsfahren) für sich entschieden und war mit optimalen 120 Punkten ins entscheidende Punktefahren über 100 Runden (25 Kilometer) gegangen. Auch dort hatte der Favorit das ganze Rennen über alles unter Kontrolle. Mit einem Rundengewinnen und drei von zehn gewonnenen Wertungssprints siegte er mit 162 Zählern.

Schröder, amtierender Vize-Weltmeister der Junioren mit dem Bahn-Vierer, beendete den Scratch-Wettbewerb als Vierter, das Temporennen punktgleich mit Teutenberg als Zweiter und das Ausscheidungsfahren als Neunter. Im Punktefahren verteidigte er schließlich Rang zwei mit 129 Punkten, auch wenn der erfahrene Malcharek mit 126 Zählern noch einmal nahekam.