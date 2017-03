Rademachers Gala wird nicht belohnt

Aus Wilhelmshaven berichtet Vincent Wuttke

Wilhelmshaven - Als es vorbei war, musste Zlatan Burina erstmal an die frische Luft und die schlechte Nachricht per Telefon übermitteln. Zuvor hatte sein Team des TC Grün-Weiß Rotenburg ohne die privat verhinderte Nummer drei Philipp Barautzki die Meisterschaft in der Tennis-Landesliga mit der knappen 2:4-Niederlage beim Wilhelmshavener THC verspielt. Während Rotenburg – bis dato ohne einen einzigen Matchverlust – nun kein Spiel mehr hat, reicht Wilhelmshaven am kommenden Wochenende ein Remis gegen den Vorletzten TK Nordenham zum Aufstieg.

„Da plant man die ganze Saison durch und dann passiert so eine Niederlage“, sagte Burina. Da Barautzki die Reise an die Nordsee nicht antreten konnte, musste Rotenburgs Coach etwas umplanen. „Dass Philipp nicht dabei sein konnte, war sehr schade. Aber auf keinen Fall ein Vorwurf an ihn“, erzählte Lars Rademacher enttäuscht. Als Ersatz gab Trainer Burina dem 17-jährigen Calvin Endom das Vertrauen an Position vier. Gegen den hochaufgeschossenen Adrian Meyer kam das Talent schwer in die Partie und lag schnell mit 0:3 zurück. Die häufigen Netzangriffe des Wilhelmshaveners zeigten Wirkung. So gewann er mit 6:3, 6:2. „Calvin war etwas zu nervös. Und sein Gegner hat um jeden Ball gekämpft“, so Burina.

Auf dem Nebenplatz erging es Tarik Burina gegen den in dieser Spielzeit erstmals eingesetzten Niederländer Wouter Verhoef zunächst nicht viel besser. Das Match entwickelte sich nach dem 3:6 im ersten Durchgang zu einer Hängepartie, die Burina für sich entschied. Nach dem 6:4 im zweiten Satz drehte er im Match-Tie-Break weiter auf und führte schnell mit 8:0. Am Ende glich er vor den Augen der gut 60 Zuschauer – unter ihnen auch einige Rotenburger – mit 10:3 aus.

Wenig später fehlte nur noch ein Matchgewinn zur Meisterschaft, denn Lars Rademacher, der dieses Mal auf Position drei nach vorne rutschte, erwischte einen Sahne-Tag. Gegner Thijs Buur aus den Niederlanden bekam die Grenzen aufgezeigt und wurde von Rademacher mit 6:3, 6:1 weggeputzt. „Lars hat seinem Gegner keine Chance gelassen“, lobte Burina seinen Punktegaranten.

Im Duell der Topspieler besaß damit Sebastian Loss die Chance, für die Entscheidung zu sorgen, denn ein 3:3 hätte für Rotenburg genügt. Yannick Staschen traf aber in einem Match der schnellen Schläge etwas mehr und setzte sich mit 7:5, 6:3 durch. „Sebastian war nicht chancenlos“, fand Burina.

Bei noch einem fehlenden Punkt ging der Coach in den Doppeln ein hohes Risiko ein. Rademacher und Endom setzte der Trainer in Doppel zwei gegen die Niederländer Buur und Verhoef. Das Match war schnell weg, denn das Rotenburger Duo fand nie richtig in das Spiel – 2:6, 1:6. So lag der Druck auf den Schultern von Tarik Burina und Loss. Nach schneller 2:0-Führung ging der erste Satz mit 3:6 dahin. Die Rotenburger kamen aber zurück und führten nach dem 6:1 im zweiten Durchgang auch im Match-Tie-Break mit 4:0. Die Aufstiegsträume platzten aber, als Loss einen Return zum 7:10 ins Netz schlug. „Die beiden sollten eigentlich gewinnen“, so Burina. Und Rademacher ergänzte: „So zu verlieren, ist natürlich Kacke.“