Trotz 1:3 sieht Müller starken Auftritt der RSV-Reserve im Pokal

+ © Freese Tom Knaak (l.) und sein Rotenburger SV II mussten sich in Bremervörde trotz eines guten Auftritts geschlagen geben. © Freese

Beim favorisierten Bremervörder SC kam das Aus für den Rotenburger SV II im Kreispokal. Montag kommt es zur Revanche in der Kreisliga.

Rotenburg – Das Halbfinale des Fußball-Kreispokals findet ohne den Rotenburger SV II statt. Die Wümmestädter schieden am Samstag im Viertelfinale beim Bremervörder SC mit 1:3 (1:1) aus und können sich jetzt ganz und gar auf den Abstiegskampf in der Kreisliga konzentrieren. Dort kommt es bereits am Montag (15 Uhr) in Rotenburg im Nachholspiel zum Wiedersehen mit dem Tabellenzweiten aus dem Nordkreis. „Für das Spiel bin ich zuversichtlich“, betonte Spielertrainer Michel Müller, der trotz des Ausscheidens einen starken Auftritt im Schützenhofstadion sah.

Zwölf Minuten waren gespielt, da lagen die Kreisstädter bereits zurück: Matteo Brisevac erzielte Bremervördes Führungstreffer per Kopf. Doch die Rotenburger verkrafteten den Rückschlag und glichen noch vor der Pause nach einer Ecke aus – Verteidiger Nico Nachtigall traf (38.). „Wir waren klar die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit. Wir haben Bremervörde taktisch sehr gut zugestellt und hatten regelmäßig Konterchancen“, meinte Müller. Insbesondere Douglas Wink und Buba Jabbi verpassten dabei einen früheren Ausgleich, auch Aziz Arnavutoglu traf nur den Pfosten.

Nachtigall erzielt den zwischenzeitlichen Ausgleich

In der zweiten Hälfte stellte Bremervörde um und kümmerte sich auch besonders um den in der ersten Hälfte auffälligen Michel Müller. „Die haben mich in Manndeckung genommen und uns den Schneid abgekauft“, bemerkte der Spielertrainer. Erneut fing sein Team ein schnelles Gegentor, dieses Mal durch Jan-Simon Klotz (54.). Die beste Chance zum Ausgleich vergab Linus Baselt im Eins-gegen-eins, als er an Keeper Ricardo Vlaicu scheiterte. „Aber so viele klare Chancen hatten wir nicht mehr“, gestand Müller. Weil die Rotenburger aufmachten, gelang dem Kreisliga-Zweiten durch Pascal Steingröver noch das 3:1 in der Nachspielzeit (90.+3). „Es war aber ein richtig starkes Spiel von unseren Jungs“, betonte Michel Müller und hob seinen jungen Bruder Maik Müller und Douglas Wink in der Offensive sowie Nico Nachtigall defensiv hervor.