Punktabzüge für Verdener Vereine? „Alle oder keiner!“

Von: Matthias Freese

Calvin Dieckhoff pfeift in der Landesliga und ist damit ein Aushängeschild des Kreises Rotenburg. Letztlich gibt es aber auch hier zu wenige Unparteiische. © Freese

Die Fußball-Vereine aus dem Kreis Verden, die mit Punktabzügen in die Saison gehen müssen, erhalten Unterstützung von der Konkurrenz aus Rotenburg.

Rotenburg – Punktabzüge wegen zu wenig gemeldeter Schiedsrichter – mit dieser Strafe für seine betroffenen Vereine hat der Fußball-Kreis Verden für Aufsehen gesorgt. Auch im Kreis Rotenburg wird das Thema heiß diskutiert, denn mit dem TV Oyten und dem SVV Hülsen starten zwei Konkurrenten in der Bezirksliga mit jeweils drei Minuspunkten in die neue Saison. Doch Schadenfreude macht sich bei den Rivalen nicht breit. Eher im Gegenteil. „Das ist kein Fairplay“, kritisiert etwa Elias Jockusch, Trainer des VfL Visselhövede, die Sanktionen.

Der Kreis Verden ist vorgeprescht. Er ist im gemeinsamen Spielbetrieb mit Rotenburg und Osterholz der einzige Verband, der seine Vereine neuerdings mit Punktabzügen bestraft, wenn sie ihr Schiedsrichtersoll nicht erfüllen (wir berichteten). „Wir können uns das vorstellen, dass wir nachziehen“, hatte Uwe Schradick, der Vorsitzende des Fußball-Kreises Rotenburg zwar im Mai erklärt, aber auch eingeschränkt: „Es bringt nichts, wenn nur ein Kreis das umsetzt, weil es dann in den höheren Klassen dazu kommt, dass einzelne Vereine mit Minuspunkten in die Saison starten. Das wäre nicht gerecht.“

Eigentlich müsste eine solche Entscheidung vom Niedersächsischen Fußballverband kommen. Jetzt haben wir den nächsten Flickenteppich, den keiner will.

Doch nun ist es zum Verdener Alleingang gekommen. Besonders bitter trifft es etwa Kreisligist TSV Thedinghausen, der mit der Bürde von acht Minuszählern starten muss. Auch Landesligist TB Uphusen werden zwei Punkte vorweg abgezogen. „Ich finde es sehr konsequent vom Kreis Verden, dass es so durchgezogen wird“, meint Fabian Knappik, Trainer der in die Bezirksliga aufgestiegenen SG Unterstedt. „Für die betroffenen Vereine ist es natürlich äußerst ärgerlich, dass es in den anderen Kreisen keine Anwendung findet. Man sollte schon überlegen, ob man es nicht auf Bezirksebene macht.“

Ähnlich sieht es Thomas Holzkamm. „Eigentlich müsste eine solche Entscheidung vom Niedersächsischen Fußballverband kommen. Jetzt haben wir den nächsten Flickenteppich, den keiner will“, sagt der Fußball-Abteilungsleiter des TV Sottrum. Und er meint: „Ich finde es sehr problematisch, dass ein Kreis seine eigenen Vereine bestraft und dadurch benachteiligt. Wir alle wissen, dass wir mehr Schiedsrichter brauchen und die Kreise bieten alles dafür an, aber leider ist es schwierig, gerade junge Leute dafür zu gewinnen.“ Holzkamm betont, dass sein Bezirksligist aktuell genug Schiedsrichter habe. Auch für die SG Unterstedt sieht es gut aus, wie Knappik berichtet: „Wir wären nicht betroffen.“

Ich halte es grundsätzlich für nicht gerecht und fair, in einer Bezirksliga die Mannschaften aus einer Region zu bestrafen und die anderen nicht.

Anders ist die Lage hingegen beim VfL Visselhövede, der vor der Corona-Krise schon mal wegen fehlender Schiedsrichter eine „Strafe von über 1 000 Euro gezahlt“ hat, wie Kassenwart Detlef Schwarz verrät. Sein Verein müsse fünf Schiedsrichter stellen, komme aber zur neuen Saison nur auf zwei – darunter mit Dilvin Güler eine Unparteiische, die in der Frauen-Oberliga pfeift. Wäre die Verdener Regelung auf Rotenburg übertragen worden, hätten die Visselhöveder folglich mit drei Minuspunkten starten müssen. „Wir haben noch mal Glück gehabt“, weiß Schwarz. „Es ist natürlich sehr problematisch, dass wir diesen Schiedsrichtermangel haben. Und man muss da mit Sicherheit auch die Vereine mit in die Pflicht nehmen“, räumt Coach Jockusch ein. „Aber ich halte es grundsätzlich für nicht gerecht und fair, in einer Bezirksliga die Mannschaften aus einer Region zu bestrafen und die anderen nicht. Entweder alle oder keiner!“