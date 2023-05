Punktabzug – aber nur gemeinsam: Rotenburg tritt (noch) auf die Bremse

Von: Hendrik Denkmann

An Friedrich Lüning liegt es nicht: Der Schiedsrichter des FC Walsede ist einer der erfahrensten Schiedsrichter des Kreises und häufig auf den Sportplätzen unterwegs. © Freese

Das Problem fehlender Schiedsrichter gibt es auch hier. Der Fußball-Kreis sieht daher Handlungsbedarf, schließt sich Verden aber (noch) nicht an.

Rotenburg – Es ist eine Angelegenheit, die immer wieder für Gesprächsstoff auf den Fußballplätzen und in den Vereinen sorgt. „Das Thema Punktabzug für fehlende Schiedsrichter ist nie weg gewesen und jetzt wieder intensiver auf dem Tisch“, weiß der Kreisvorsitzende Uwe Schradick. Grund: Vergangene Woche hatte der Nachbarkreis Verden verkündet, dass er ab der Saison 2023/2024 mit der Umsetzung startet und Vereine, die zu wenig Referees stellen, sanktioniert.

Im Kreis Rotenburg treten die Verantwortlichen etwas auf die Bremse, wenngleich sie Handlungsbedarf sehen. „Wir sind schon etwas länger dafür und können uns das vorstellen, dass wir nachziehen“, verrät Schradick und erklärt: „Die Jugendschiedsrichter verlieren schnell die Lust, wenn sie von außen ständig angemacht werden.“ Ein weiterer Grund sei laut Mats Baur, dass bei den beiden im Jahr angebotenen Anwärterlehrgängen aktuell nur noch an die zehn Teilnehmer zusammenkämen und dadurch der Nachwuchs fehle. „Sonst sind es immer über 20 Leute gewesen. Dahin wollen wir zurück.“

Positionierung für Anfang Juni geplant

Sowohl der Kreisschiedsrichterobmann als auch Schradick nennen ihre Bedingungen und erteilen einer sofortigen Umsetzung eine Absage: „Es bringt nichts, wenn nur ein Kreis das umsetzt, weil es dann in den höheren Klassen wie der Landes- und Oberliga dazu kommt, dass einzelne Vereine mit Minuspunkten in die Saison starten und ein Großteil der Teams nicht. Das wäre nicht gerecht.“ Baur schiebt nach: „Wir haben uns genau deshalb lange gegen eine Umsetzung gewehrt. Unser Ansinnen ist es, dass wir viele Kreise ins Boot bekommen.“

Dafür strebt Schradick an, dass sein Kreisvorstand sich Anfang Juni positioniert, um anschließend mit den anderen acht Kreisen des Bezirkes Lüneburg über das Thema zu diskutieren und danach an den Verband heranzutreten. „Im Bezirk habe ich das Gefühl, dass eine breite Menge sich damit anfreunden kann, es umzusetzen“, meint Rotenburgs Fußball-Boss. Dass ihn sein Gefühl nicht trügt, zeigt die Aussage des Bezirksvorsitzenden Christian Röhling: „Ich bin generell dafür und würde es begrüßen, wenn es gemeinsam umgesetzt wird“, sagt er gegenüber unserer Zeitung. Den Verdener Alleingang nennt er zum einen „mutig“, zum anderen aber auch „unglücklich“. Denn: „Aus dem Kreis Harburg, die den Punktabzug seit einiger Zeit praktizieren, kommt das Signal, dass sie es künftig nicht mehr alleine machen wollen. Das ist ein Signal an uns auf Bezirksebene, es zu vereinheitlichen.“ Scheitere dies jedoch, so legt sich Schradick fest: „Dann machen wir das alleine auf Kreisebene nicht.“ Für ihn sei es ebenso wichtig zu betonen, „dass es eine Mindestvorlaufzeit von einem Jahr gibt“. Heißt: Selbst, wenn der Kreis sich dafür ausspricht, dann wird es 2023/2024 keine Punktabzüge in Rotenburg geben. „Dafür gibt es zu viel zu klären. Es gibt verschiedene Modelle. Da ist noch nichts konkret.“

Schradick moniert fehlendes Bewusstsein bei Vereinen

Eine Tendenz Richtung Punktabzug zeichnet sich trotz allem ab. Baur sagt: „Es ist langsam unser letztes Mittel, um dem Trend entgegenzuwirken. Die vorhandenen Geldstrafen helfen offenbar nicht ausreichend. Manche Vereine zahlen lieber die Strafen für ihre zu wenig gemeldeten Schiedsrichter, als sich darum zu kümmern, neue zu akquirieren.“ Darin sieht auch der Bezirk eine Gefahr: „Das, was die Vereine leider nicht verstehen, ist, dass wir das Geld nicht wollen. Wir wollen lieber neue Schiedsrichter ausbilden“, sagt Röhling. Ein fehlendes Bewusstsein für die Dramatik bei den Vereinen nimmt Schradick ebenso wahr: „Wenn sie neue Teams anmelden, kümmern die Vereine sich darum, genügend Spieler, Trikots und Sponsoren zu haben, aber dass sie einen zusätzlichen Schiedsrichter dafür anmelden müssen, geht dabei unter.“