Pugas Zusage bei Visselhövede steht auch im Abstiegsfall

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Einer geht noch: Visselhövedes Coach Elias Jockusch (l.) präsentiert Leandro Puga als dritten Neuzugang aus Walsrodes U 19-Landesliga-Team. © VfL Visselhövede

Leandro Puga ist der dritte Neuzugang aus der U19 von Vorbrück Walsrode. Vorrangig sieht Trainer Elias Jockusch den Youngster als Außenverteidiger.

Visselhövede – Der VfL Visselhövede bastelt weiter an seinem Kader der Zukunft. Diesem gehört ab der neuen Saison auch Leandro Puga an, wie der Fußball-Bezirksligist nun mitteilt. Der 17-Jährige ist bereits der dritte Neuzugang aus dem U 19-Landesliga-Team des VfB Vorbrück Walsrode.

Zudem ist er der dritte Verteidiger aus der Mannschaft von Trainer Peter Feldmann. Sein neuer Coach Elias Jockusch sieht ihn dort vorrangig auf den Außenpositionen: „Was sich eventuell noch ergibt, wenn ich ihn täglich sehe, weiß ich noch nicht.“ Eine favorisierte Seite habe er nicht, meint Puga: „Ich bin flexibel. Ein Einsatz auf dem Flügel würde aber sicher auch gehen. Das habe ich mal ausprobiert, aber nicht oft.“

Der Rechtsfuß entschied sich übrigens bewusst für die Heidestädter: „Ein Punkt war, dass meine Teamkollegen (die Innenverteidiger Timo Feldmann und Hannes Pape, Anm. d. Red.) hier auch hin wechseln. Ein zweiter war die Atmosphäre dort. Ich habe mich direkt integriert gefühlt. Das war besser als bei Fulde und Germania Walsrode.“ An dieser Meinung ändere sich auch im Falle eines Abstieges seines künftigen Arbeitgebers nichts, betont Puga: „Meine Zusage steht zu 100 Prozent fest. Den anderen Vereinen habe ich ja bewusst abgesagt.“

Spielpraxis in der Jugend sammeln

Parallel plant Puga, der aktuell sein Fachabitur macht und dafür ein Praktikum bei Intersport in Walsrode absolviert, ein weiteres Jahr in der Jugend zu verbringen. „Ich möchte da noch ein wenig Spielpraxis sammeln“, erklärt er. „Wenn Heidetor eine U 19 meldet, dann muss ich dort spielen. Sonst spiele ich bei Fulde, weil dort einige Freunde von mir sind und ich mein Wort gegeben habe.“

Zum Fußball kam Puga bereits im jungen Alter. „Das muss so mit drei, vier Jahren gewesen sein, als ich das erste Mal mit dem Ball in Berührung gekommen bin. Angefangen habe ich dann bei Benefeld und bin später zu Vorbrück Walsrode gegangen.“ Dort gehört er zum absoluten Stammpersonal des U 19-Landesligisten. Langfristig erhofft sich Puga, dieses Standing auch in Visselhövede zu erreichen. Coach Jockusch traut es ihm wie seinen Teamkollegen durchaus zu: „Er ist wieder ein junger Kerl mit gutem Potenzial und auch Tempo, guter Laufbereitschaft und einem guten Zweikampfverhalten.“