Regina Thurisch: „Problematisch ist die A-Jugend“

Regina Thurisch, die Vorsitzende des Frauen- und Juniorenausschusses im Kreis Rotenburg, macht sich Gedanken über die Zukunft des Fußballs. © Freese

Hassendorf – Während des Tages der Pokalendspiele führte Regina Thurisch viele Gespräche. Auch unserer Zeitung stand die Vorsitzende des Kreisfrauen- und Juniorenausschuss Rede und Antwort.

Wie geht es dem Jugendfußball im Kreis? Sind weitere Mannschaftsverluste zur neuen Saison zu befürchten?

Problematisch ist wie überall die A-Jugend. Je älter die Spieler sind, umso schwieriger wird es, Mannschaften voll zu bekommen. Für nächste Saison haben wir noch nicht alle Meldungen vorliegen, da können wir nach dem 30. Juni mehr zu sagen. In der jetzt abgelaufenen Saison waren es zahlenmäßig aber gar nicht so viel weniger Mannschaften. Es gibt aber immer mehr, die nicht mit Elfer-, sondern mit Neunermannschaften spielen.

Macht ein U 19-Spielbetrieb eigentlich noch Sinn?

Vom Prinzip her nicht. Da wird man aber generell dran arbeiten müssen. Es gibt ja sogar Kreise, die lassen U 19- Spieler länger in der Jugend mitspielen, wenn der Verein keine Herrenmannschaft hat. Wir werden im Kreis wieder U 19-Mannschaften anbieten und sie mit den U 18-Teams gemeinsam spielen lassen. Es gibt ja momentan auch noch das Aufstiegsrecht. Und so lange der Bezirk noch den U 19-Spielbetrieb hat, müssen wir es auch machen.

Was sind die Lösungen, um dem Trend der sinkenden Mannschaftsmeldungen in Zukunft entgegenzuwirken?

Wir fangen bei den ganz Kleinen an, mit dem Kinderfußball. Das führen wir in der nächsten Saison auch bei der U 8 durch. Sie spielen dann nur noch Funinho. Dieses Jahr haben wir das nur für die G-Jugend gemacht. Es ist die Vorgabe der DFB, dass ab 2024/2025 bei der F- und G-Jugend nur noch Kinderfußball gespielt wird. Wir hoffen dadurch, diejenigen mitzunehmen, die vielleicht nicht so gut sind, denn da haben alle ihre Spielanteile. Ansonsten haben wir immer noch das Coronaloch, das merkt man schon, aber wir versuchen alles an Spielmöglichkeiten anzubieten. Es gibt ja auch das Rotenburger Modell, da können die Vereine Neuner-Mannschaften melden.

Der VfL Sittensen erntet momentan für seine Art der Abwerbung bei vielen anderen Vereinen Kritik. Wie bewerten Sie die Situation und was tut der Kreis?

Wir haben uns natürlich mit dem Thema beschäftigt. Wir haben allen Vereinen angeboten, wenn es Abwerbungen gibt oder Trainingseinladungen ohne entsprechende Genehmigung stattgefunden haben, das wir dem nachgehen und entsprechend bestrafen. Ansonsten haben wir uns aber herausgehalten und halten uns zurück. Wir waren mit zwei Personen auch bei der neuen JSG Ostetal, weil sie uns eingeladen hatte. Diese Hilfestellung bieten wir allen an.

Aber musste der Kreisverband denn im Falle des VfL Sittensen schon überhaupt tätig werden?

Nein. Die halten sich an die Regeln – und so lange ist das auch okay. Uns ist nicht bekannt, dass da etwas nicht rechtens war.

Laut DFB hält der Boom im Mädchenfußball an. Es soll einen Zuwachs von zwölf Prozent geben ...

Ja, bei uns aber noch nicht.

Wie kommt es?

Größtenteils sind Trainer und Betreuer das Problem. Es gibt viele Mädchen, die spielen möchten, aber die Vereine finden keine Trainer. Bestes Beispiel ist Westerholz. Da haben Inge und Fritz Rathjen jahrelang alles gemacht. Jetzt haben sie sich rausgezogen und es gibt keine Mädchenmannschaften mehr. Jeddingen und Stemmen haben fast alle Altersklassen besetzt. Es hängt aber einfach an den Personen, die es machen.