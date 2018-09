Prinz ordnet, Wichern wirbelt

Bothel - Von Vincent Wuttke. Kurz nach dem Abpfiff gingen wenige Meter neben dem Sportplatz des TuS Bothel zwei Böller in die Luft. Den „großen Knall“ – die Überraschung – hat die Heimelf als Außenseiter gegen den TV Oyten in der Fußball-Bezirksliga jedoch verpasst. Trotz einer kämpferisch starken Leistung hieß es nach 90 Minuten 2:4 (1:2).

Bei den Gästen fiel vor allem Marius Winkelmann auf. Der zentrale Mittelfeldspieler dirigierte seine Mitspieler, war bei nahezu jedem Angriff der Ideengeber und immer wieder torgefährlich. Gleich mehrfach tauchte er im Botheler Strafraum auf (26./36/63./90.+1). Dabei war es das erste Spiel des 27-Jährigen im Dress des TV Oyten. Er kam unter der Woche vom Regionalligisten SV Drochtersen/Assel und hat die Spielerlaubnis, weil er Vertragsamateur ist. „Man hat nicht gemerkt, dass Marius das erste Mal dabei war“, lobte Coach Axel Sammrey seinen Neuen nach einem Training.

Bei den Hausherren stach ebenfalls ein „Sechser“ heraus. Julian Prinz ging voran und lieferte sich einige Zweikämpfe mit Winkelmann. „Julian hat überragt“, fand Bothels weiterhin aufgrund von Rückenschmerzen ausgefallener Spielertrainer Christoph Meinke. Nach der 2:6-Heimpleite gegen den SVV Hülsen am vergangenen Wochenende war er trotz der Niederlage wieder versöhnt mit seiner Mannschaft. „Die Jungs haben eine klare Reaktion gezeigt“, meinte er. Die starke Leistung erkannte auch Sammrey an: „Bothel hat es gut gemacht und war offensiv gefährlich.“

Im Angriff waren der zur Pause eingewechselte Sebastian Wichern und Gianfranco Cusimano die Auffälligsten. Letzterer sorgte auch für die Führung. Er nutzte einen zu kurzen Pass von Winkelmann zu seinem Keeper Benjamin Skupin aus (10.). „Aber Marius ist jemand, der nach so etwas einfach weiterspielt“, sagte Sammrey. Seine Mannschaft ließ sich trotz des drohenden Fehlstarts in die Saison nicht aus dem Konzept bringen. Murat Avanas mit einem Distanzschuss aus 25 Metern (32.) sowie Pascal Döpke mit einem trockenen Abschluss aus 20 Metern (44.) drehten die Partie bis zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Döpke per „Stolpertor“ (59.). Die Gastgeber – mit nur einem Punkt nach den ersten fünf Spielen weiter Vorletzter – gaben nicht auf. Cedric Ahrens verkürzte (63.). In der 83. Minute fiel die Entscheidung. An eine Flanke von Amadinho Kone kam Keeper Moritz Meyer nicht heran und Sebastian Seekamp köpfte ein. „Wir hatten das Quäntchen Glück nicht“, so Meinke, der mit Bastian Hummel wieder einen Co-Trainer hat. Er gehörte vorher zum Betreuerteam der Reserve.