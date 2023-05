Prins sorgt für Novum beim Sottrumer Abendlauf

Von: Hendrik Denkmann

Sieg Nummer zwei: Jule Prins kommt auch im Hauptrennen als schnellste Frau ins Ziel. © Denkmann

Die Bremerin Jule Prins gewinnt beide Läufe. Auch für Filimon Gezae geht es ganz nach vorne. Er wiederholt seinen Vorjahressieg im Hauptrennen.

Sottrum – Die 29. Ausgabe des Sottrumer Abendlaufes ist mit rund 1 150 Teilnehmenden und hunderten Zuschauern nicht nur gut angenommen worden. Sie hat auch mit einem Novum aufgewartet. „Wir hatten es noch nie, dass eine Frau oder ein Mann beide Läufe gewonnen hat“, verriet Mitorganisator Alexander Hammesfahr. Doch genau dies gelang Jule Prins. Die Starterin der LG Bremen-Nord lief sowohl im Hauptrennen über die zehn Kilometer (40:08 Minuten) als auch über die halbe Distanz (19:04) die schnellste Zeit bei den Frauen. Den Sieg bei den Herren holte Vorjahresgewinner Filimon Gezae (32:55).

Wie im vergangenen Jahr läuft Filimon Gezae mit ausgebreiteten Armen über die Ziellinie. Seine Zeit von 2022 kann der Zehn--Kilometer-Sieger nicht toppen. Eine Achillessehnen-Verletzung hindert ihn an einem schnelleren Lauf. © Denkmann

Dabei blieb der Mann aus Eritrea, der ebenfalls für die LG Bremen-Nord startet, exakt eineinhalb Minuten unter seiner Marke aus dem letzten Jahr (31:25) – jedoch auch weit vor Patrick Dekorski (35:23/Lets Run Bremen) und Daniel Richardson (35:06) auf Platz zwei und drei sowie dem besten Altkreis-Läufer Lukas Schmidt (16./38:30/TV Scheeßel). „Ich bin einfach locker gelaufen, weil ich seit einiger Zeit Probleme mit der Achillessehne habe. Im April habe ich zwei Wochen pausiert und letzte Woche habe ich erst wieder angefangen und bin in Achim gelaufen“, so Gezae.

Sieg Nummer eins: Jule Prins beim Fünf-Kilometer-Lauf. © Freese

Auf eine Bestzeit war auch Prins nicht aus. Umso mehr staunte sie über ihren Doppelsieg. „Ich hätte das wirklich nicht gedacht“, sagte sie und gab zu: „Die Doppelbelastung war echt hart. Vor allem der Fünfer war ätzend, weil es echt warm war.“ Sich selbst bezeichnete sie als „Nichtläuferin“. Prins‘ Lieblingshobby ist das sogenannte Bikejoering. „Meine Hunde ziehen mich dabei auf meinem Fahrrad“, erläuterte die 13-fache Hundemama, die nach eigenen Angaben an jedem Wochenende mit ihrem Mann im Norden des Landes an Läufen teilnimmt und so die Orte kennenlernt. „Die Strecke hier in Sottrum hat mir besonders gut gefallen.“ Dies dürften wohl auch Janina Heyn (42:24) und Janin Böhlken (43:44/LAV Bokel) gedacht haben, als sie erschöpft als Zweit- und Drittschnellste finishten. Als beste Starterin aus dem Altkreis durfte sich die Scheeßelerin Anneke Holsten-Brockmann (47:02) auf Rang sechs freuen.

Kopf-an-Kopf: Floyd Schnaars (r.) und Leonard Maisch. © Freese

Auf den fünf Kilometern kam es zum erwarteten Zweikampf zwischen Leonard Maisch (ATS Buntentor) und Floyd Schnaars (TV Lilienthal) – der Vorjahreszweite gegen den -dritten. Ohne Titelverteidiger Michael Majewski (BV Garrel) lieferten beide sich vom Start weg ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Auch nach der Hälfte der Strecke führte das Duo, das abwechselnd im Windschatten des Kontrahenten lief, mit 100 Metern und überquerte die Startlinie gemeinsam. Aufgrund von Schmerzen ließ Schnaars jedoch abreißen, wie er im Zielbereich erklärte: „Bei Kilometer vier habe ich keine Luft mehr bekommen und bin den letzten Kilometer in nur vier Minuten gelaufen.“ Folglich setzte Maisch sich ab und gewann den Lauf mit einer Zeit von 15:39 Minuten. „Ich bin mit dem Ziel angereist, für eine gute Platzierung zu kämpfen. Ich wusste aber, dass es nicht einfach wird“, erzählte der Abendlauf-Sieger, hinter dem Schnaars (16:10) und Leo Bockelmann (16:22/Lüneburger SV) das Podest komplettierten. Rund drei Minuten später kam Prins als schnellste Frau ins Ziel. Gesa Schumacher (19:53/LG Kreis Verden) und Josephine Beneke (20:07/LG Kreis Verden) folgten ihr.

Marlon Kruse ist der schnellste Schüler. © Freese

Als erstes Mädchen finisht Maya Whitwell. © Freese

Im 2,5-Kilometer-Lauf setzten sich Marlon Kruse, Jonas Taube und Timo Dreemann in der männlichen Jugend durch, Maya Whitwell, Joke Leenes und Rieke-Marie Jung taten dies bei den Schülerinnen. Wie ihre älteren Mitstreiter wurden sie von hunderten Zuschauern angefeuert. „Es ist auch außen herum mehr los als im letzten Jahr. Überall um die Strecke stehen die Leute und feuern die Läufer an“, schwärmte Mitorganisator Thomas Patzwald, der sich auch von der hohen Resonanz auf der Laufrunde begeistert zeigte.

Bambinilauf: In allen möglichen Farben gekleidet folgen die Kinder dem Vorläufer Lennart Holzkamm (vorne), der in dieser Rolle seinen Vater Thomas ersetzt. © Freese