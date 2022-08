Prigge & Co. reizt das neue Niveau in der Kreisliga

Anpfiff

+ © Krause Strategiespiele: Die Brüder Sönke Prigge (l.) und Jona Prigge wissen genau, dass in der Kreisliga andere Schachzüge nötig sind, um zu bestehen. © Krause

Im vergangenen Jahr schoss Helvesiek noch die 1. Kreisklasse kurz und klein. Nach dem Aufstieg kommen auf die Elf von Jan Rosenbrock andere Aufgaben zu.

Der SV GW Helvesiek ist nach einem Vierteljahrhundert zurück in der Fußball-Kreisliga. Die Grün-Weißen hatten sich in der 1. Kreisklasse Süd souverän die Meisterschaft geholt und können nun selbstbewusst die neue Bühne betreten. Der Aufsteiger ist eingespielt, gut aufgestellt und scheint absolut konkurrenzfähig zu sein.

„Die Jungs haben eine super starke Aufstiegsrunde gespielt und sich mit der Meisterschaft belohnt“, bemerkt Jona Prigge. Der 20-jährige Stürmer wusste um die Mentalität seiner Mannschaft und verabschiedete sich im Januar in den Urlaub. Dass es gut drei Monate wurden, hatte er seinem Trainer mitgeteilt: „Ich wollte eine Fernreise machen und Costa Rica kennenlernen“, erzählt Prigge, der damit das entscheidende Meisterschaftsspiel bei der SG Horstedt/Mulmshorn verpasste. Zum letzten Saisonspiel gegen die SG Unterstedt II war er zurück und markierte seinen 19. Saisontreffer. Das bedeutete Platz zwei in der internen Torschützenliste. Die Nummer eins im „Ballermann“-Ranking ist Max Müller – satte 29 Tore!

Stenogramm Weggänge: Keine. Zugänge: Jannes Hädecke (SG Westerholz/Hetzwege), Thomas Hahn (SG Westerholz/Hetzwege II), Alex Vasilev (TSV Bülstedt/Vorwerk), Philipp Thiel (Veeser FC), Matteo Müller, Emil Meyer, David Lüdemann (alle eigene Jugend). Kader: Tor: Clemens Windeler, Bene Volbers - Abwehr: Jonas Albrecht, Tom Lehmann, Emil Meyer, Justin Perschon, Tobias Schiller, Jonas Teifel, Rainer Viets, Thomas Hahn, Alex Vasilev - Mittelfeld: Marvin Bénet, Christoph Kulke, David Lüdemann, Matteo Müller, Denny Perschon, Jan Lukas Pils, Felix Porrath. Sönke Prigge, Janik Schwabe, Jona Stoeck, Domenic Wahlers, Felix Wöhl, Jannes Hädecke, Philipp Thiel - Angriff: Max Müller, Jona Prigge, Hendrik Wenning. Trainer: Jan Rosenbrock. Betreuer: Jannik Meyer. Saisonziel: Klassenerhalt. Favoriten: SG Unterstedt, FSV Hesedorf/Nartum.

Damit kann der Aufsteiger mutig in die Saison starten, denn er hat in allen Mannschaftsteilen Alternativen. Das Prunkstück ist die Offensive um Müller und Prigge. Im Mittelfeld ziehen Kapitän Tobias Schiller und Sönke Prigge die Fäden, im Tor steht mit Clemens Windeler der stärkste Keeper der vergangenen Saison.

„Dass unser kleines Dorf nach gut 25 Jahren Abwesenheit endlich wieder in der Kreisliga spielt, ist sensationell. Ich weiß, dass uns ein ganz anderes Niveau erwartet. Doch wir werden uns der Aufgabe stellen. Wir haben einen guten Kader mit vielen unterschiedlichen Spielertypen. Die mannschaftliche Geschlossenheit wird der Schlüssel zum Erfolg sein“, ist Jona Prigge überzeugt.

+ Fels in der Brandung: Keeper Clemens Windeler. © Krause

Dass es mit einem „Weiter so“ nicht gehen wird, stellt Coach Jan Rosenbrock klar. „Es haben zum Teil 50 Prozent gereicht, um die Spiele in der 1. Kreisklasse zu gewinnen. Die Kreisliga ist eine ganz andere Hausnummer. Wenn wir gegen die Top-Vereine FSV Hesedorf/Nartum oder SG Unterstedt nicht alles in die Waagschale werfen, schenken die uns mal eben acht Tore ein. Da werden taktische Dinge wie vorne drauf gehen und ein bisschen zaubern nicht mehr möglich sein“, erklärt Rosenbrock. „Wir müssen den Laden hinten dicht machen und aus einer verstärkten Abwehr spielen. Mit dem Plan werden wir konkurrenzfähig sein“, glaubt der 38-Jährige. Und Keeper Windeler ergänzt: „Wir werden gegen den Abstieg spielen. Ich hoffe, dass wir am Ende einen Punkt über dem Strich stehen.“