Premiere für „Blondie“ Eze beim Sieg im Kellerduell

Von: Matthias Freese

„Goldlöckchen“ oder „Blondie“? Egal: Für Peter Victor Eze (links, bei der Einwechslung von Joel Knipp) war die neue Haarfarbe ein gutes Omen. © Freese

Der Rotenburger SV II hat durch den Sieg gegen Selsingen die Abstiegsplätze wieder verlassen. Vorerst nicht mehr dabei ist allerdings der stellvertretende Kapitän.

Rotenburg – Gold? „Blond!“, betonte Peter Victor Eze, der nach dem Abpfiff stolz auf seine neue Frisur zeigte. Die Haarfarbe des nigerianischen Innenverteidigers war schon vor dem Spiel Gesprächsthema bei den Kreisliga-Fußballern des Rotenburger SV II gewesen. „Der Running Gag, denn wir haben ihm immer wieder gesagt, dass es nicht gut aussieht“, verriet Spielertrainer Michel Müller lachend. „Aber er hat gesagt, er brauchte eine Veränderung – und dann trifft er auch noch!“ Der „neue“ Eze staubte unmittelbar nach Wiederanpfiff im Kellerduell gegen den MTSV Selsingen ab und hatte mit seinem Premierentor einen entscheidenden Anteil am 4:1 (2:1)-Heimsieg.

So heiß diskutiert Ezes Haarfarbe auch im Team ist – sie harmonierte mit den Trikots: Weil Selsingen in roten Shirts auflief, mussten die Rotenburger auf ihre gelben ausweichen. Die waren bereits einmal durchgeschwitzt, da sich die U 16 diese in ihrem Spiel zuvor ausgeliehen hatte. Den Gastgebern war das letztlich völlig egal. „Endlich mal wieder ein Dreier“, jubelte Kapitän Linus Baselt, der zwar nicht getroffen, dafür aber alle vier Tore eingeleitet hatte.

Diesen Schuss von Linus Baselt (hinten) kann Selsingens Keeper Patrick Ehlers abwehren – doch alle vier RSV-Tore leitete der Kapitän dafür ein. © Freese

„Vom Niveau her war das Abstiegskampf“, räumte Müller ein. „Aber lieber mal ein Spiel schlecht spielen und dreckig gewinnen.“ Erstmals in die Startelf war dabei Florian Bausmerth als rechter Außenverteidiger gerückt. Das wiederum hatte auch damit zu tun, dass Müller den stellvertretenden Kapitän Edis Din „bis zum Winter freigestellt“ hatte. „Es gab ein paar Sachen, die uns als Trainerteam nicht gefallen haben“, wollte der Coach nicht weiter ins Detail gehen. Nur soviel: „Wir brauchen jetzt eine Mannschaft.“

Und die, die auflief, erhielt trotz leichten Übergewichts in der 19. Minute einen Dämpfer, als Hanke Wehber im Nachschuss traf. Kurz darauf stellte Müller um und zog sich selbst aus der Sturmspitze ins defensive Mittelfeld zurück. Dafür übernahm Douglas Grun den Job ganz vorne. Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte wurde jedoch das Spiel der Gastgeber drückender und gefährlicher. Prompt nutzte Erste-Herren-Leihgabe Jannik Niepel eine Baselt-Flanke zum Ausgleich (44.), noch vor dem Pausenpfiff von Referee Niklas Opitz (SV Jeersdorf) zögerte Aziz Arnavutoglu nicht lange und zog ab – 2:1 (45.+2).

Butt beendet Selsingens Bemühungen

Ähnlich gut war der Zeitpunkt des dritten Tores durch Eze im Anschluss an einen Baselt-Freistoß, nachdem Keeper Patrick Ehlers noch abgewehrt hatte (46.). „Das Tor direkt nach der Pause war brutal wichtig“, wusste Müller. Selsingens Bemühungen endeten beim sicheren Hannes Butt. So parierte der Keeper auch den Fernschuss von Rouven Metscher (54.) und den Kopfball von Kevin Knubben (65.). Der RSV hätte früher durch Baselt (61.) und Wink (72.) erhöhen können. Letztlich war es dann Wink (76.), der mit dem 4:1 für die endgültige Entspannung sorgte. „Ich bin sehr erleichtert, denn die letzten Wochen waren echt anstrengend“, gestand Müller.