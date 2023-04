Prellball-DM: Sottrumerinnen verteidigen ihren Titel

+ © TV Sottrum Katharina Walter, Ilvie Viets, Jana Jonus, Levke Bremer und Laura Hüsing (v.l.) freuen sich über Gold. © TV Sottrum

Wie schon im Vorjahr haben sich die C-Juniorinnen des TV Sottrum als Deutsche Meisterinnen gekrönt. Die A-Junioren verloren ihr Endspiel hingegen.

Sottrum – Am Montagmorgen um 4.30 Uhr kamen die jugendlichen Prellballer des TV Sottrum mit dem Bus im heimischen Wieste-Ort an. Mit im Gepäck hatten sie einen Deutschen Meistertitel der weiblichen C-Jugend sowie eine Silbermedaille, die die männlichen A-Junioren bei den Titelkämpfen in Freiburg gewonnen hatten. „Was unseren Aktiven, aber vor allem auch unsere ehrenamtlichen Trainer insbesondere in den letzten Wochen in die Vorbereitung investiert haben, ist schon sehr bemerkenswert. Umso schöner ist es, wenn der Lohn für diesen Aufwand auch einmal messbar wird“, schwärmte Abteilungsleiter Volker Heinze und freute sich zudem über Platz sechs der C-Junioren und Rang sieben der A-Juniorinnen.

Wie schon im Vorjahr hieß der Deutsche Meister in der weiblichen Jugend der Elf- bis 14-Jährigen TV Sottrum. Jedoch hatte sich personell einiges seit dem Vorjahresgewinn verändert. Aus dem Septett verabschiedeten sich Christine Mahncken, Lina Ekkert und Leni Krüger sowie Henrike Weidenfeld (krank) in die ältere Altersklasse und landeten dort als Gruppenvierter in der Platzierungsrunde. In der bezwangen sie den MTV Eiche Schönebeck (34:33) und den TV Rieschweiler (29:24) und wurden Siebter. Indes erspielten sich ihre ehemaligen Teamkolleginnen Laura Hüsing, Ilvie Viets und Levke Bremer gemeinsam mit Jana Jonus und Katharina Walter in der C-Jugend-Gruppe Platz eins. Der MTV Wohnste (38:30), Charlottenburger TSV (30:15) und TV Berkenbaum (39:26) hatten gegen das von Jenny Rothfischer und Verena Ehlert trainierte Team jeweils das Nachsehen. Im Halbfinale wartete der TuS Meinerzhagen, den die Sottrumerinnen mit 39:29 schlugen. Mit nur einem Punkt setzten sich Hüsing, die später unter allen Trainern zur „wertvollsten Spielerin des Turniers“ gewählt wurde, und Co im Endspiel gegen Schönebeck durch (33:32). „Eine unfassbar reife Leistung dieser jungen Damen“, nannte es Heinze und schob mit Blick auf den Vizetitel der Sottrumer A-Junioren nach: „Die Jungs waren der Wahnsinn und haben mich tief beeindruckt.“

+ Dimo Körting, Mika Hüsing und Marlon Köhler (v.l.) spielen sich mit ihrem Team bis ins Finale. © TV Sottrum

Bei den 15- bis 18-Jährigen hatten Marlon Köhler, Mika Hüsing, Patrick Clayton, Dimo Körting, Lasse Müller und Felix Meyer die Gruppe mit einer 31:42-Niederlage gegen SG Aumund-Vegesack und drei Siegen gegen den VfL Waiblingen (35:30), TV Huchenfeld (36:29) und TSV Tempelhof Mariendorf (40:33) als Zweiter überstanden. Im Viertelfinale stand ein 35:30 gegen den TV Freiburg, in der Runde der letzten Vier ein 39:30 gegen Charlottenburg. Erst im Finale war gegen Aumund-Vegesack Schluss mit der Siegesserie (29:36). Eine derartige legten Lasse Schirmeister, Lias Kück, Raphael Horn, Tomke de Vries und Eike Krogmann in der jüngeren Klasse nicht hin. Dennoch reichte es am Ende für das neu zusammengestellte Team von Tabea Ehlert für Platz sechs.