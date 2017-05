Predkis erfolgreiche Premiere

Lüneburgerin ist auf der Fünf-Kilometer-Strecke nicht zu schlagen / Routinier Oberschilp macht es

+ Nach der Hälfte waren sie noch gleich auf, doch danach zog Lara Predki (r.) an und hängte Lena Sommer noch ab. - Foto: Freese

Sottrum - Von Vincent Wuttke. Als wäre es kein Problem gewesen, die Fünf- Kilometer-Strecke des Sottrumer Abendlaufs zu bestreiten, befanden sich die Siegerin Lena Predki (Lüneburger SV) und die Zweite Lena Sommer (Hannover Athletics) unmittelbar nach dem Überqueren der Ziellinie schon in der Analyse. Maren Gieschen (LG Buntentor Roadrunners) war dafür als Dritte etwas zu müde. Das Sieger-Duo hatte sich auf der Strecke lange Zeit ein Kopf-an-Kopf-Duell geliefert, bevor Predki in der zweiten Runde das Tempo anzog und noch einen kleinen Vorsprung herauslief. In 19:45 Minuten war sie nicht zu schlagen und verpasste ihre persönliche Bestleistung so nur um eine Sekunde.