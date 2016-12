Posilek und Bolm zieht es weg

Rotenburgs Talente wechseln zum JFV A/O/Heeslingen / Gräbnitz wartet

+ Robert Posilek verlässt den JFV Rotenburg. - Foto: Freese

Rotenburg - Großer Verlust für den JFV Rotenburg: Mit Robert Posilek aus der U 19 und Peter Bolm (U 15) verlassen gleich zwei talentierte Fußballer den Verein und wechseln zum JFV A/O/Heeslingen in die Jugendteams.

„Die Freigabe habe ich schon bekommen“, sagt Posilek, der sich besonders auf die neue Herausforderung in der Niedersachsenliga freut. „Das ist schon ziemlich interessant für mich.“ Der Rotenburger hat eine lange Leidenszeit hinter sich, schließlich konnte er wegen einer Schambeinentzündung sechs Monate kein Fußball spielen. „Nach der Winterpause geht es wieder richtig los. Natürlich möchte ich mir einen Stammplatz erkämpfen, das ist mein Ziel. Ein paar Tore wären auch was Schönes“, so Posilek.

Peter Bolm hat seine Freigabe ebenfalls erhalten und sieht in dem Wechsel „einen Schritt nach vorne. Ich möchte weiter dazu lernen und meine Schwächen, aber auch meine Stärken verbessern“, erklärt der 14-Jährige.

Die Herren-Teams der beiden Fördervereine sind sich indes noch nicht einig. Dennis Gräbnitz vom Oberligisten Heeslinger SC wartet noch auf seine Freigabe, um für den Landesligisten Rotenburger SV auflaufen zu können. „Da Heeslingen eine Ablösesumme haben will, werden Anfang Januar noch Gespräche geführt“, erklärt Gräbnitz auf Nachfrage. - ml