Polworth kritisiert Pläne des Handballverbandes

Von: Hendrik Denkmann

Michael Polworth sieht bei einer Umsetzung der Reformen steigende Kosten auf die Vereine zu kommen. © Freese

Die Handballverbände aus Bremen und Niedersachsen machen künftig gemeinsame Sache. Einigen Plänen steht Rotenburgs Abteilungsleiter kritisch gegenüber.

Rotenburg – Der Handball-Verband Niedersachsen hat sein „Pendant“ aus Bremen aufgenommen und nennt sich ab sofort Handballverband Niedersachsen-Bremen, kurz HVNB. Zudem wurde Stefan Hüdepohl als Präsident wiedergewählt. Es sind nicht diese Entscheidungen des Verbandstags, die Michael Polworth zum Nachdenken bringen. Rotenburgs Handball-Boss kritisiert stattdessen den Leitantrag zur Strukturreform, der einstimmig beschlossen wurde. Dieser sei „mit der heißen Nadel gestrickt“ und eine Umsetzung dieser oder einer ähnlichen Reform „könnte hohe Kosten verursachen“, ahnt Polworth.

In der Pressemitteilung des Verbands heißt es lediglich: „Der Arbeitskreis Struktur erarbeitete in den vergangenen eineinhalb Jahren einen Leitantrag, der zehn wesentliche strukturelle und strategische Änderungen vorschlägt, mit denen Regionen und Verband zukunftsfähig aufgestellt werden.“ Nach Informationen unserer Zeitung könnte eine dieser Veränderungen sein, dass die Anzahl der Regionen ab der Spielzeit 2024/2025 von elf auf sechs reduziert wird. Ebenso steht im aktuellen Entwurf des Leitantrags, wie ein möglicher Spielbetrieb der Zukunft aussehen könnte. So könnte bei den Senioren auf Verbandsebene eine dreigliedrige Struktur etabliert werden, die von der aktuellen stark abweichen würde. „Es soll eine eingleisige ,vierte Liga‘ für Herren und Frauen geben, die gleichzeitig die höchste auf Verbandsebene ist. Darunter wären es zwei Ober- und zwei Verbandsligen, die Landesligen würden an die Regionen gegeben werden“, berichtet Polworth. Zum Vergleich: Bei den Herren gibt es in der Spielzeit 2022/2023 zwei Oberligen – die aktuell höchste Spielklasse in Niedersachsen –, zwei Verbandsligen und sechs Landesligen.

„Wer soll das bezahlen?“

Noch ist all das Zukunftsmusik und nichts davon ist beschlossen. Das betont auch Tanja Hoffmann, die Vorsitzende der Handball-Region Mitte Niedersachsen auf Nachfrage: „Es wurde auf dem Verbandstag nur ein Arbeitsauftrag erteilt. Jetzt werden die Details ausgearbeitet und demnächst mit den Vereinen besprochen.“ Trotzdem befürchtet Rotenburgs Handball-Boss: „Durch die Reduzierung der Regionen würden höhere Kosten für längere Fahrten anfallen.“ Zudem würden die Strukturen immer professioneller werden, weshalb Polworth auch hier steigende Ausgaben erwartet und die Frage stellt: „Wer soll das bezahlen?“

Sandra Pragmann, Abteilungsleiterin des TSV Bremervörde, kann ihren Kollegen verstehen, gibt aber wiederum zu bedenken: „Die Vereine in den tieferen Spielklassen haben bei uns in der Region schon jetzt sehr weite Fahrten. Teilweise spielen wir wegen der wenigen Teams viermal gegen dieselbe Mannschaft in der Saison. Wenn wir einen vernünftigen Spielbetrieb haben wollen, werden wir um die Reform nicht herumkommen.“