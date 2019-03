Politik der kleinen Schritte

Rotenburg beim 15:29 in Habenhausen chancenlos / Misere ausgefallen

+ Kämpferisch hielten Sören Heyber (l.) und der TuS Rotenburg dagegen, das Resultat war jedoch ernüchternd. Foto: Freese

Rotenburg – Das Ergebnis passte so gar nicht zur Stimmung der Verantwortlichen des TuS Rotenburg. Mit 15:29 (6:16) hatte der Handball-Oberligist beim Tabellendritten ATSV Habenhausen eine ordentliche Abreibung bekommen, und doch empfanden sowohl Teammanager Michael Polworth als auch Trainer Nils Muche die vierte Niederlage in Folge als einen Schritt in die richtige Richtung. „Wir haben das Tal der Tränen durchschritten“, ließ Polworth verlauten, und Muche fand: „Man muss sich an den positiven Sachen hochziehen. Da ist Licht am Ende des Tunnels.“ Doch der Coach wusste auch: „Haste Scheiße am Schuh, haste Scheiße am Schuh.“