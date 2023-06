Pokal: Rotenburger SV muss in Westercelle ran, Heeslingen mit Freilos

Von: Matthias Freese

Teilen

Im Pokal muss der RSV in Westercelle ran. © Freese

Auswärtsspiel statt Freilos: Der Rotenburger SV hat den VfL Westercelle im NFV-Pokal zugelost bekommen. Im Achtelfinale würde eine ganz hohe Hürde warten.

Rotenburg – Der Rotenburger SV muss in der ersten Runde des Fußball-Niedersachsenpokals zum Lüneburger Bezirkspokalsieger VfL Westercelle reisen. Das hat die Auslosung in der Geschäftsstelle des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) am Mittwochabend ergeben. Sollte sich der Oberligist von der Wümme dort am 29. oder 30. Juli durchsetzen (der genaue Termin steht noch aus), würde er auch im Achtelfinale auswärts antreten müssen.

Dann würde der Regionalliga-Absteiger SV Atlas Delmenhorst warten und es zum Wiedersehen mit den ehemaligen Rotenburgern Joel Schallschmidt und Marlo Siech kommen. Der Kreis- und Ligarivale Heeslinger SC hat in der ersten Runde ein Freilos und tritt im Achtelfinale beim Landesligisten SC Melle 03, amtierender Bezirkspokalsieger Weser-Ems, an. Die Runde der letzten 16 Teams wird am 9./16. oder 23. August ausgetragen.