Plötzlich den Kopf verloren

Hurricanes brechen früh ein – 52:61 / Nur Nilles hält beim „Dreier-Contest“ mit

+ Andrea Baden hat sich den Ball gegen Braunschweigs Neuzugang Lyndi Laborn geholt – vor allem in den ersten 15 Minuten gehörte das Eigengewächs zu den auffälligsten Spielerinnen auf dem Feld. Hinten kann Caroline Clifford nicht mehr eingreifen. - Fotos: Freese

Rotenburg - Von Matthias Freese. An einen Sieg glaubte angesichts der gezeigten Leistung wohl selbst Christoph Treblin rund zwei Minuten vor dem Ende nicht mehr ernsthaft. Also dachte der Hallensprecher, gleichzeitig Vorstand Sport, einen Schritt weiter und erinnerte per Lautsprecherdurchsage das Team und die knapp 150 Zuschauer daran, dass es „auch um den direkten Vergleich geht“. Doch die Zweitliga-Basketballerinnen der Avides Hurricanes verloren selbst diesen. Das 52:61 (29:26) im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig – es war ein Rückfall in alte Zeiten. „Die bisher schlechteste zweite Halbzeit“, fand auch Coach Mahir Solo.