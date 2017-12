Play-offs rücken nach 55:36 näher

Junior Hurricanes legen ihre Nervosität ab

+ Drei gegen eine – und trotzdem behauptet Tuba Poyraz (helles Trikot) den Ball gegen die Hürtherinnen Greta Mengelkamp (hinten), Tamina Müller (l.) und Tanith Elsner. - Foto: Freese

Scheeßel - Von Matthias Freese. Das war ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Play-offs für die U 18-Basketballerinnen der Junior Hurricanes: Durch einen 55:36 (22:22)-Heimsieg gegen den Tabellenletzten RheinStars Hürth aus Köln festigten die Spielerinnen von Coach Tomas Holesovsky in der Nordwest-Staffel der Nachwuchsbundesliga WNBL ihren vierten Rang. „Wir haben uns zusammengerissen, sind als Team aufgetreten und haben auch die Rebounds geholt“, fand Leistungsträgerin Tuba Poyraz nach der klaren Steigerung in der zweiten Halbzeit.