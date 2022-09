Pia Mankertz zum Doppelspieltag: „Vielleicht kommt er gelegen“

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Nur zwei Punkte beim Saisonstart: Pia Mankertz beschäftigte sich während der Partie mehr damit, Struktur ins Spiel zu bekommen, statt mit sich selbst. © Freese

Die Hurricanes treffen auf Neuss und Braunschweig. Vor dem Doppelspieltag spricht Pia Mankertz über den Saisonstart und die anstehenden Aufgaben.

Rotenburg – Für die Avides Hurricanes geht es in den kommenden Tagen in der 2. Bundesliga gleich doppelt zur Sache. Erst treten die Basketballerinnen um Pia Mankertz am Samstag (17.30 Uhr) bei der TG Neuss Tigers an. Am Montag ist Eintracht Braunschweig ab 18 Uhr in der Pestalozzihalle zu Gast. Zuvor spricht die Kapitänin über den Saisonstart und blickt auf den Doppelspieltag.

Frau Mankertz, bei wie viel Prozent sehen Sie Ihr Team?

Von unserem Potenzial, wie wir zusammen spielen, würde ich sagen 50 Prozent. Einzeln gesehen sind wir schon auf einem guten Level, aber wir kriegen es noch nicht hin, das zusammenzubringen. Und unser Spiel ist noch nicht so von den einzelnen Positionen her aufeinander abgestimmt.

Was waren denn die letzten 50 Prozent, die vergangene Woche zum Sieg fehlten?

Zum einen hatten wir das Problem, dass wir in der entscheidenden Phase schnell den Kopf hängengelassen haben. Wenn man sich ein bisschen besser kennt, dann weiß man, welche Unterstützung benötigt diejenige gerade, um sich wieder voll reinzuhängen. Zum anderen ist unser Zusammenspiel noch gar nicht richtig vorhanden. Das liegt auch daran, dass wir in den letzten Jahren nie wirklich eine Centerin in der Mannschaft hatten. Dadurch hatten wir das typische Spiel zwischen Innenspieler und Außenspieler nicht. Da sind wir gerade viel zu sehr drauf fokussiert und sehen andere Ausstiege nicht.

„Gleiche Aufstellung“ Eines eint die Avides Hurricanes mit ihren kommenden zwei Gegnern. Sowohl die Basketballerinnen von der Wümme als auch die der TG Neuss Tigers und Eintracht Braunschweig verloren ihr Auftaktspiel in die neue Zweitliga-Saison. Entsprechend sind alle drei Teams auf Wiedergutmachung aus. Die Grundlage für einen ersten Sieg am Samstag (17.30 Uhr) in Neuss hätten die Hurricanes im Training unter der Woche geschaffen. Unabhängig vom Ergebnis der 59:67-Niederlage vergangene Woche meint Trainer Christian Greve: „Selbst wenn wir gewonnen hätten, wären die beiden nächsten Partien keine anderen Spiele. Wir gehen da rein, um gut zu spielen.“ So sieht es auch für den Heimauftritt am Montag (18.00 Uhr) in der Pestalozzihalle gegen Braunschweig aus. Beide Teams könne er aufgrund des frühen Zeitpunktes der Saison noch nicht einschätzen, betont Greve. Sicher ist dafür, dass ihm „die gleiche Aufstellung wie letzte Woche“ zur Verfügung steht. hd

Sie haben gegen Chemnitz wenig Würfe genommen und so nur zwei Punkte erzielt. Woran lag es bei Ihnen persönlich?

Ich war mehr damit beschäftigt, in diesem Spiel die Struktur reinzukriegen und die leitende Funktion zu übernehmen. Dadurch hatte ich das Gefühl, dass ich gar nicht so richtig auf mich selbst geschaut habe. Das hat dem Team natürlich gefehlt. Klar weiß ich selbst, dass da mehr kommen muss. Wenn man weiß, wie der andere läuft oder welchen Pass ich dann spiele, und wenn man im System sicherer ist, dann sieht man auch wieder ganz andere Möglichkeiten. Je länger wir jetzt zusammen spielen, umso eher kommt das von alleine wieder und ich kann mich wieder mehr auf das Spiel konzentrieren.

Jetzt steht ein Doppelspieltag an. Kommt Ihnen der gelegen?

Eigentlich ist es recht egal, ob wir jetzt ein oder zwei Spiele haben. Vielleicht kommt er aber doch auch gelegen, weil wir uns so ein wenig reinspielen können. In Neuss müssen wir aber schon noch eine ordentliche Schippe drauflegen. Wenn wir das hinkriegen, dann ist das ein guter Zeig in die richtige Richtung und dann ist es auch gut, dass wir am Montag noch mal spielen. Damit bleiben wir gleich drin.

Mal angenommen, Sie verlieren auch diese Spiele, was würde das für die weitere Saison bedeuten?

Das wäre für den Kopf natürlich ganz schlecht. Man würde anfangen, an sich selbst und der Spielweise zu zweifeln. Aber ich glaube, dass wir diese Woche gut gearbeitet haben und jetzt wissen, was wir ändern müssen, um einen oder vielleicht auch zwei Siege herauszutragen.