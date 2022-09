Krüger kann 1:1 gegen Bülstedt nicht verhindern

Unterstedt lässt erste Punkte liegen

+ © Denkmann Der Moment des Ausgleichs: Der Freistoß von Mohamed Maulawy senkt sich über Phillip Krüger (2.v.r.) ins Unterstedter Tor. © Denkmann

Die SG Unterstedt hat in einem chancenarmen Spitzenspiel gegen Bülstedt die ersten Punkte und die Tabellenführung liegengelassen.

Unterstedt – Fabian Knappik hatte nach rund 30 Minuten Zeit, um die defekte Mittelfahne neu zu richten. Denn: Auf dem Platz fehlte es derweil im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga zwischen seiner SG Unterstedt und dem TSV Bülstedt/Vorwerk an nennenswerten Highlights. So musste der Coach in der Kabine auch seine Mannschaft straffen. „Sie waren selbst unzufrieden. Dennoch haben wir es deutlich angesprochen“, verriet der 30-Jährige. Das zeigte zumindest für einige Zeit Wirkung. Am Ende reichte es aber nur zum 1:1 (0:0), wodurch die Gastgeber erstmals in dieser Saison Punkte liegenließen.

Hinzu kam, dass Unterstedt dies teuer bezahlte. Nach einem abgefangenen Pass knickte Simon Maruhn im Mittelfeld um und musste vom Feld. „Das ist wieder das Außenband im Knöchel. Das hatte er sich vor zwei Wochen auch schon mal gedehnt“, gab Knappik aber halbwegs Entwarnung.

Fünf Wechsel im Vergleich zum Bothel-Spiel

Maruhn war neben Janno Hornig, Wolfgang Pesch, Niklas Herbig und Nisar Atris einer von fünf Spielern, die gegen Bülstedt in die Startelf rückten. Dafür blieben im Vergleich zum 7:0-Sieg gegen den TuS Bothel Hannes Kettenburg, Daniel Moderau, Christopher Hesse, Leon Linke und Matthias Walker auf der Bank oder waren nicht im Kader. „Leon hat sich im Training eine Fußprellung zugezogen, Daniel war noch angeschlagen und Matthias ist verletzt“, klärte Knappik auf. „Dadurch kam aber kein Bruch in das Spiel.“

Der Grund für die „chancenarme Partie“ sei ein anderer gewesen. „Wir hatten keine Kontrolle im Spiel und haben viel zu hektisch nach vorne gespielt“, bemerkte sein Kompagnon Patrick Werna. So kamen die Gastgeber lediglich einmal in den ersten 45 Minuten vor das gegnerische Gehäuse, als Maruhn nach einer Ecke von Theo Kettenburg knapp über die Latte köpfte (19.). Zuvor hatte David Lemmermann auf der anderen Seite ebenfalls über das Tor geschossen (5.). „Das war ein Witz von uns“, meinte Betreuer Andreas Rosenbrock deshalb beim Gang in die Kabine.

+ Nicht die 1:0-Führung: Jan Friesen (l.) ist zwar schneller als Bülstedts Keeper Clas Schröder, doch das 1:0 erzielte Unterstedts Stürmer erst später. © Denkmann

Nach einem ersten Warnschuss von Bülstedts Dennis Brückner (50.) ließen die Platzherren dann doch einmal ihre Genialität in der Offensive aufblitzen, als Wolfgang Pesch auf Jan Friesen durchsteckte. Der Stürmer schoss daraufhin aus spitzem Winkel den Ball unhaltbar in die Maschen (55.). Seine Teamkollegen verpassten es, im Anschluss nachzulegen. Erst blockte Bülstedts Defensive im Verbund den Schuss von Bastian Rose, dann setzte Maruhn erneut einen Kopfball über das Tor (62.).

„Wir haben gesagt, dass wir einen Zweiten machen müssen, weil uns irgendwie klar war, dass bei uns noch ein Ding reingehen kann“, ärgerte sich Werna über das vorhergesehene 1:1 durch Mohamed Maulawy. Bülstedts Offensivmann schoss seinen Freistoß von der linken Außenlinie direkt auf das Tor, wo sich Keeper Phillip Krüger zwar lang machte, aber nicht mehr entscheidend an den Ball kam (88.). So verpasste Unterstedt den Sprung an die Spitze, an der die FSV Hesedorf/Nartum trotz der 2:4-Niederlage beim Bremervörder SC steht.